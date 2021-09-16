هذه هي السعودية تضرب بيد من حديد على كل من تسول له نفسه العبث بأمنها للمحافظة على أبنائها وكل من عاش فوق ترابها وتحت سمائها.في الآونة الأخيرة أحبطت الجهات الأمنية محاولة شبكة مرتبطة بتنظيم «حزب الله» الإرهابي تهريب (451.807) من أقراص «الإمفيتامين» إلى المملكة بحراً، مخبأة داخل معدات ميكانيكية، ومهربة عن طريق جمهورية نيجيريا الاتحادية، التي تم التنسيق مع جهاتها الأمنية فأحبطت المحاولة قبل خروجها إلى أي دولة.ذلك يدل على أن الجهات الأمنية ومكافحة المخدرات في سباق للحفاظ على أمن الوطن وفق خطط محكمة ودروس وتجارب مستفادة مدعومة من القيادة الرشيدة، التي لا تألو جهداً في بذل الغالي والنفيس لدرء مخاطر هذا الداء عن شبابنا وأبنائنا الذين هم عماد حاضرنا وبناء مستقبلنا.يعود الفضل، في إحباط المحاولات الدنيئة، لله عز وجل، ثم لذكاء وحكمة الرجال الأوفياء الذين نذروا أنفسهم لمكافحة المخدرات ببسالة.