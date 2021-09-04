وقف محامٍ فرنسي مشهور يترافع في قضية أمام إحدى المحاكم الفرنسية فنسب إلى استغلال الألفاظ النابية، وأن ذلك ليس بالأمر الحسن، فعُد قوله هذا مخالفة تأديبية وحوكم من أجلها، وكان دفاعه عن نفسه أن قال: أما شخص النائب المترافع فمنفصل عن مرافعته كل الانفصال، فشخصه محل إجلالي واحترامي، ولا أبيح لنفسي أن أهاجمه، ولكني أهاجم مرافعته فهي ملكي ومن حقي أن أمزقها إربا وأن أطأها بقدمي. وقد أدانته محكمة الاستئناف بباريس وقالت إن من حق المحامي أن يدافع عن موكله ولكن ليس من حقه أن يهاجمه، إلا أن محكمة النقض ردت عليها بأنه: «لا دفاع بغير هجوم، إننا إذا ألزمنا المحامي أن يقيس ألفاظه ومعانيه، وأن يخشى ما قد يعطي لها من تفسير لم يقصده».

لم يساير الأدب ولم تحضر الرصانة والبلاغة في حقل من حقول العلوم مثل ما يحدث ذلك في الحقل القانوني، وهي مهنة الأذكياء والفصحاء على السواء كما استقر عند أهلها، نحن في كون فسيح وعالم لا محدود من الروعة والجمال والحكمة والمصالح والمطامع، قدرنا أن ندور حول ذواتنا هكذا ونحن على ظهر كوكب يدور هو الآخر حول ذاته وحول ما حوله لا يفترون «وكل في فلك يسبحون» (سورة يس الآية 40)

لذلك مطلوب من المحامي فوق أن يكون حاصلا على شهادة القانون الإلمام بالقوانين، ولا بد له في سبيل نجاحه أن يتمتع بحسن الخلق، والقدرة على التحليل والترتيب، والموهبة، وسرعة البديهة، يحوز بها على ثقة الناس ورضاهم وإنصافهم.

المحامي أثناء ترافعه يعمل على خدمة مصالح موكله ساعياً إلى استمالة القاضي إلى الوصول وإعلان الحقيقة القضائية، ولا يمكن النظر إلى مهنة المحاماة بوجهها المادي فحسب أو أن نجردها أو ننزع عنها روحها وقيمها، إنما هي جزء أصيل في العملية العدلية برمتها، لذلك أجدني متفقا مع «بيرو كالماندري» حينما أطلق على مهنتي الطب والمحاماة «المهن الخيرية» بسبب ممارسة الأطباء والمحامين طقوساً من التضامن الاجتماعي في مواساة البؤساء.