من الممكن لأي شخص قادر توافر صفات وسمات القائد الفعال فيه، ولكن ما نريده هو توافر عدة أبعاد جوهرية يتمتع بها، إذ تكمن في التميز، والخبرة المالية، التميز المؤسسي، التميز القيادي، والقدرة على تحليل المخاطر للحد من الوقوع في الأزمات، محلل مالي مميز، ومسير للتغيير، صاحب رؤية مستقبلية تجمع الأهداف البعيدة بالأهداف القريبة لتسهيل تحقيقها على أرض الواقع، يعيد ترتيب الأدوار وفقاً لشخصيات مرؤوسيه، يقيم كل فرد لمعرفة صفاته وسماته، ويهدف لتحقيق أفضل ربحية للمنظمة الصحية من خلال الترشيد في الإنفاق، يدير الموارد المالية وتمويلها حسب استخدامها وأولوياتها، ضابط لحركة الإنفاق للإيرادات والمصروفات، موجه منفذ للتعليمات حسب خطة تشغيلية محكمة بالتوازي مع الأهداف الإستراتيجية ليصل لتحقيق رؤية المنظمة، شخصية رقمية (يحب التعامل مع الأرقام) كما يقال «كل ما يمكن قياسه يمكن ويسهل إدارته»، يربط الأرقام بمؤشرات الأداء، مقوم ومقيم ومحاسب مالي، صاحب توقعات يقيس بمقياس الأرقام.

ماجستير إدارة خدمات صحية ومستشفيات