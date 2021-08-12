لا تتوقف الحياة عند فكرة بحد ذاتها، ولا عند شخص بعينه، ولا عند أسلوب واحد.. الحياة فيها خيارات متعددة، ووسائل كثيرة مسخرة لك.. وهذه الميزة هي مناط التكريم، والنعمة الكبرى التي أنعم الله بها عليك، ولكن القضية تكمن في مدى استعدادك لاستمرار الوصول وتحقيق الهدف، على نقطتين مهمتين؛ تخليك، وتحليك.وتعني هاتان النقطتان؛ مدى استعدادك لـ«التخلي» عن أفكارك السابقة وأحكامك وأساليبك وسلوكياتك السابقة غير المجدية، ومدى استعدادك لـ«التحلي» بمهارات ومعتقدات وأفكار ومشاعر جديدة وتتقبل معلومات أكثر جدوى، وتحيط نفسك بأشخاص أكثر إيجابية وعفوية وشفافية ونقاء، فالمؤمن قوي بإخوانه، ضعيفٌ بنفسه، ولا تنسَ أن المؤمن القوي خير وأحب إلى الله من المؤمن الضعيف، وفي كلٍّ خير.ثم لا تترك الظروف تسرق منك طاقتك نحو هدفك، ولا تترك أفكارك البالية تسيطر على إرادتك.. استعن بالله ولا تعجز، فالذي خلقك لن يتركك بلا معين.. توكل عليه حق التوكل، وسترى عجائب القدرة الإلهية، لتتخطى كل الأزمات والصعوبات والعقبات في طريقها نحو هدفك.