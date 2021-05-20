تختلف القيادة في المنظمة الصحية اختلافاً جذرياً عن منظمات الأعمال الأخرى، لارتباط القرار بحياة الإنسان.

القائد في المنظمة الصحية لابد أن يجمع بين جميع الأنماط القيادية، إذ يأخذ من صفات القائد الاستشاري والمطور والمتكامل والمعلم والملهم والموجه، بحيث لا ترتبط قيادة الأتباع بالمزاجية أو حب السيطرة.

فالقائد المتزن الفطن الذكي يتمتع بالصبر والحنكة، يحل المشكلات بحزم مع مراعاته لمشاعر الآخرين، يحرك الآخرين دون أوامر واضحة، يخالف اللوائح بطريقة ذكية، يتمتع بمهارات إبداعية، لديه القدرة على التحدى وقبول المخاطرة، وأيضا لديه القدرة على التحليل والربط، ويتمتع بمرونة ذهنية عالية تسانده في حل المشكلات واتخاذ قرارات صائبة بكل دقة وحرص.

فمصداقية القائد بكونه نموذجا يحتذى به وقدوة لمرؤوسيه، ويكون ملهماً لهم، وممكّناً للآخرين، يميل للتحدى ويشجع ويحفز الآخرين، مطلب لتحقيق القائد الناجح داخل المنظمة الصحية.

إن نموذج القائد النموذجي يعتمد فقط على الصفات الشخصية والفكرية للقائد، ومن وجهة نظري أرى أن لا نغفل عن ضرورة وجود بعدين أساسين، أوله إخلاص العمل لله تعالى والخوف منه، وثانيه الإحسان للمرضى والزملاء والأتباع في كل التعاملات.