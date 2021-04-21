أكد طبيب الامتياز في طب وجراحة الأسنان الدكتور فيصل سعود السيف أن أهم ما يؤدي لتسوس الأسنان الذي لربما يسبب فقدانها المبكر، هو قلة تفريش الأسنان واستخدام وسائل التنظيف الأخرى كخيط الأسنان وغسول الفم، أيضًا عدم مراعاة كمية السكريات في موائد الإفطار وما يليه من مشروبات سكرية كالقهوة الحالية والمشروبات الغازية والعصائر المشبعة بالسكر.

مراعاة كمية المعجون

وقال: «لعل البعض من الناس وخوفا من أن يدخل الماء في جوفه يهمل تفريش الأسنان في نهار رمضان، ما يدعوهم للتفريش مرة واحدة بعد الإفطار، وبالطبع ليس هناك أي خلاف في مسألة تفريش الأسنان بإجماع من فقهاء الدين، أنه لا حرج في تفريش الأسنان عند الاستيقاظ في نهار رمضان، فمثله كمثل السواك الذي وصى به رسول الله صلى الله عليه وسلم في إزالة ما قد يؤدي للأذى للنفس من تسوس وجير وأيضًا للغير من روائح كريهة، لكن ينبغي المراعاة في كمية المعجون، فالأغلبية يملأون الفرشاة بالمعجون، ما قد يصعب عليهم إزالته مع الدعك بالفرشاة والمضمضة وقد يؤدي إلى ابتلاعه بغض النظر عن صيام الشخص أو فطره فلا يحبذ أن تملأ الفرشاة بالمعجون ويفضل أن يوضع مقدار حبة الفاصولياء للبالغين، وأمّا بالنسبة للأطفال فبمقدار حبة البازلاء أو الأرز».

استخدام الخيط والغسول

وخلص إلى القول إن تفريش الأسنان ينبغي أن يكون مباشرة بعد الاستيقاظ من النوم وقبل الخلود للنوم، مراعاة بالكمية المناسبة من المعجون، كما يجب أيضًا استخدام خيط الأسنان بشكل يومي قبل النوم لإزالة ما لا تستطيع شعيرات الفرشاة أن تصل له من بواقي طعام عالقة بين الأسنان، وأيضًا استخدام غسول الفم قبل النوم وبعد التفريش بـ ١٥ دقيقة يساعد في حماية الأسنان بشكل أفضل.