أطلقت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية السعودية مبادرة تحسين العلاقة التعاقدية بين العامل وصاحب العمل (إلغاء نظام الكفيل) ودخلت حيز التنفيذ في الرابع عشر من مارس الماضي. وجاءت هذه المبادرة بعد ما يقارب من ستة عقود من نظام الكفالة بالمملكة، وتضمنت هذه الخطوة إحلال نظام عقد العمل محل نظام الكفالة عملًا برؤية المملكة 2030 التي تتضمت إصلاحات هيكلية جذرية تشهدها المملكة.

وفيما يلي أهم فوائد ومميزات المبادرة على سوق العمل السعودي:

- جذب واستقطاب أصحاب الكفاءات والعمالة المهنية لسوق العمل.

- خفض معدل البطالة بين السعوديين.

- إصلاح بيئة العمل وتنمية الموارد البشرية لدعم مرونة السوق السعودي.

- تقليص عدد بلاغات الهروب والقضايا العمالية في وزارة العمل والمحاكم.

- القضاء على مشكلة التستر من العمالة المخالفة.

- القضاء على السوق السوداء لبيع التأشيرات.

وعلى الجانب الآخر جاءت المميزات للعامل الوافد كما يلي:

1- إتاحة تحسين الدخل بحرية اختيار العمل ونوعه وصاحب العمل حال اكتشاف مشاكل كبيرة في العمل الأصلي.

2- حل كافة المشاكل التي تنتج بين العامل وصاحب العمل إلكترونيًا عن طريق منصة «ودي».

3- حرية السفر خارج المملكة بتأشيرة الخروج والعودة بمجرد إشعار صاحب العمل إلكترونيًا.

4- يحق للعامل رفع طلب خروج نهائي خلال سريان عقده عبر منصة «أبشر» ولكن لابد من توافر صلاحية الإقامة وجواز السفر مع عدم وجود ديون أو غرامات مالية مستحقة عليه.

5- يتيح للعامل استقدام أسرته وقتما شاء.

6- لا يتحمل العامل دفع أية رسوم حكومية (رخصة العمل، الإقامة، رسوم الخدمة).

7- يمكن للعامل أن يتحرك بأريحية داخل مدن ومحافظات المملكة وفقًا للقوانين المعمول بها.

8- إتاحة عقد عمل موثق بوزارة الموارد السعودية وتسوية النزاعات العمالية وديًا دون أي مشاكل وانتخاب لجان عمالية.

9- يمكن للعامل أن يحتفظ بجواز السفر الخاص به وبأسرته، وتُغرم الشركات التي تحتفظ بجوازات سفر العمال لديها.

10- يحق للعامل التنقل من وظيفة لأخرى أثناء سريان عقده بشرط أن يكون ضمن العمالة المهنية الخاضعة لنظام العمل، وأن يكون قد أكمل عامه الأول لدى صاحب العمل الحالي.

11- يحق للوافد الجديد الذي لم يكمل عاما أن ينقل لصاحب عمل آخر بشرط موافقة صاحب العمل الحالي.

12- يوجد حالات يسمح للعامل فيها بالانتقال لصاحب عمل آخر دون اشتراطات، وهي عدم وجود عقد عمل موثق مع مراعاة مهلة توثيق العقد 3 أشهر من تاريخ دخول العامل، وعدم دفع أجر العامل لمدة 3 أشهر متتالية، وإذا تغيب صاحب العمل إما بسفره أو سجنه أو وفاته أو لأي سبب آخر، وإذا انتهت رخصة عمل العامل الوافد أو إقامته، أو في حال قيام العامل بالإبلاغ عن حالة تستر تجاري ضد صاحب العمل بشرط ألا يكون مشاركًا في التستر، وعند ثبوت حالة إتجار بالأشخاص، أو في حالة وجود خلاف عمالي بين العامل وصاحب العمل الحالي ولم يلتزم صاحب العمل أو من يمثله بالحضور لجلستين من جلسات التقاضي.

13- يمكن للعامل البقاء في السعودية ثلاثة أشهر بعد انتهاء العقد للبحث عن عقد عمل آخر، لكن في حال لم يجد في هذه الفترة سيتم إصدار تأشيرة خروج نهائي مباشرة بعد انتهاء المدة.

• ونصت المبادرة على بعض البنود المهمة والتي يجب علي العامل أن يأخذها بعين الاعتبار، وهي:

1- اختبار العامل في بلده قبل استقدامه... من إجادة للقراءة والكتابة والذي يعد شرطا للحصول على التأشيرة، ويستثنى من ذلك مهن السائق الخاص، والحارس، والعمالة المنزلية.

2- في حال تقديم العامل على طلب خروج نهائي تكون مدة التأشيرة 15 يومًا فقط ويمنع من العودة للعمل بالمملكة بشكل نهائي.

3- في حال خروج العامل بتأشيرة خروج وعودة ولم يأت بموعده يمنع من العودة للعمل بالمملكة بشكل نهائي.

ختامًا، إن مبادرة تحسين العلاقة التعاقدية إحدى مبادرات برنامج التحول الوطني، والتي تستهدف دعم رؤية المملكة 2030 في بناء سوق عمل جاذب وتمكين وتنمية الكفاءات البشرية وتطوير بيئة العمل، حيث قدمت المبادرة ثلاث خدمات رئيسية، هي: خدمة التنقل الوظيفي، وتطوير آليات الخروج والعودة والخروج النهائي للوافد، وسوف تشهد أثرا إيجابيا لكلًا الطرفين العامل وصاحب العمل.