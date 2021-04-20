أطلقت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية السعودية مبادرة تحسين العلاقة التعاقدية بين العامل وصاحب العمل (إلغاء نظام الكفيل) ودخلت حيز التنفيذ في الرابع عشر من مارس الماضي. وجاءت هذه المبادرة بعد ما يقارب من ستة عقود من نظام الكفالة بالمملكة، وتضمنت هذه الخطوة إحلال نظام عقد العمل محل نظام الكفالة عملًا برؤية المملكة 2030 التي تتضمت إصلاحات هيكلية جذرية تشهدها المملكة.
وفيما يلي أهم فوائد ومميزات المبادرة على سوق العمل السعودي:
- جذب واستقطاب أصحاب الكفاءات والعمالة المهنية لسوق العمل.
- خفض معدل البطالة بين السعوديين.
- إصلاح بيئة العمل وتنمية الموارد البشرية لدعم مرونة السوق السعودي.
- تقليص عدد بلاغات الهروب والقضايا العمالية في وزارة العمل والمحاكم.
- القضاء على مشكلة التستر من العمالة المخالفة.
- القضاء على السوق السوداء لبيع التأشيرات.
وعلى الجانب الآخر جاءت المميزات للعامل الوافد كما يلي:
1- إتاحة تحسين الدخل بحرية اختيار العمل ونوعه وصاحب العمل حال اكتشاف مشاكل كبيرة في العمل الأصلي.
2- حل كافة المشاكل التي تنتج بين العامل وصاحب العمل إلكترونيًا عن طريق منصة «ودي».
3- حرية السفر خارج المملكة بتأشيرة الخروج والعودة بمجرد إشعار صاحب العمل إلكترونيًا.
4- يحق للعامل رفع طلب خروج نهائي خلال سريان عقده عبر منصة «أبشر» ولكن لابد من توافر صلاحية الإقامة وجواز السفر مع عدم وجود ديون أو غرامات مالية مستحقة عليه.
5- يتيح للعامل استقدام أسرته وقتما شاء.
6- لا يتحمل العامل دفع أية رسوم حكومية (رخصة العمل، الإقامة، رسوم الخدمة).
7- يمكن للعامل أن يتحرك بأريحية داخل مدن ومحافظات المملكة وفقًا للقوانين المعمول بها.
8- إتاحة عقد عمل موثق بوزارة الموارد السعودية وتسوية النزاعات العمالية وديًا دون أي مشاكل وانتخاب لجان عمالية.
9- يمكن للعامل أن يحتفظ بجواز السفر الخاص به وبأسرته، وتُغرم الشركات التي تحتفظ بجوازات سفر العمال لديها.
10- يحق للعامل التنقل من وظيفة لأخرى أثناء سريان عقده بشرط أن يكون ضمن العمالة المهنية الخاضعة لنظام العمل، وأن يكون قد أكمل عامه الأول لدى صاحب العمل الحالي.
11- يحق للوافد الجديد الذي لم يكمل عاما أن ينقل لصاحب عمل آخر بشرط موافقة صاحب العمل الحالي.
12- يوجد حالات يسمح للعامل فيها بالانتقال لصاحب عمل آخر دون اشتراطات، وهي عدم وجود عقد عمل موثق مع مراعاة مهلة توثيق العقد 3 أشهر من تاريخ دخول العامل، وعدم دفع أجر العامل لمدة 3 أشهر متتالية، وإذا تغيب صاحب العمل إما بسفره أو سجنه أو وفاته أو لأي سبب آخر، وإذا انتهت رخصة عمل العامل الوافد أو إقامته، أو في حال قيام العامل بالإبلاغ عن حالة تستر تجاري ضد صاحب العمل بشرط ألا يكون مشاركًا في التستر، وعند ثبوت حالة إتجار بالأشخاص، أو في حالة وجود خلاف عمالي بين العامل وصاحب العمل الحالي ولم يلتزم صاحب العمل أو من يمثله بالحضور لجلستين من جلسات التقاضي.
13- يمكن للعامل البقاء في السعودية ثلاثة أشهر بعد انتهاء العقد للبحث عن عقد عمل آخر، لكن في حال لم يجد في هذه الفترة سيتم إصدار تأشيرة خروج نهائي مباشرة بعد انتهاء المدة.
• ونصت المبادرة على بعض البنود المهمة والتي يجب علي العامل أن يأخذها بعين الاعتبار، وهي:
1- اختبار العامل في بلده قبل استقدامه... من إجادة للقراءة والكتابة والذي يعد شرطا للحصول على التأشيرة، ويستثنى من ذلك مهن السائق الخاص، والحارس، والعمالة المنزلية.
2- في حال تقديم العامل على طلب خروج نهائي تكون مدة التأشيرة 15 يومًا فقط ويمنع من العودة للعمل بالمملكة بشكل نهائي.
3- في حال خروج العامل بتأشيرة خروج وعودة ولم يأت بموعده يمنع من العودة للعمل بالمملكة بشكل نهائي.
ختامًا، إن مبادرة تحسين العلاقة التعاقدية إحدى مبادرات برنامج التحول الوطني، والتي تستهدف دعم رؤية المملكة 2030 في بناء سوق عمل جاذب وتمكين وتنمية الكفاءات البشرية وتطوير بيئة العمل، حيث قدمت المبادرة ثلاث خدمات رئيسية، هي: خدمة التنقل الوظيفي، وتطوير آليات الخروج والعودة والخروج النهائي للوافد، وسوف تشهد أثرا إيجابيا لكلًا الطرفين العامل وصاحب العمل.