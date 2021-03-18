سأعود بالأيام إلى الوقت الذي حدد فيه ولي العهد الأمير محمد بن سلمان للعالم هدفه، بجعل الشرق الأوسط في مقدمة مصاف العالم، وتحدث عن رؤية ليست فقط للسعودية بل لدول المنطقة المليئة بالصراعات والتحديات، وهذا الذي لا تريده أمريكا، فاستمرار عجز دول المنطقة وصراعاتها هو استمرار لحصة كبيرة من سوق أسلحتها وتدفق موارد الدول النامية لها.أمريكا تريد دولاً عربية متصارعة تستنزفها الحروب وتمزقها، والأمير محمد بن سلمان يريد شرق أوسط غير عاجز، وهذا سبب سخط إدارة «بايدن».. ومع ذلك لن يتخلى الأمير محمد بن سلمان عن هدفه. الشعب السعودي يرى أن الأمير محمد بن سلمان يمثل طموحاً عربياً وإسلامياً في الاستقلال بقرارات الأمتين عن السلطة الأمريكية في جوانب الحياة المختلفة، سياسياً واقتصادياً وعسكرياً، وتقرير الكونجرس المضلل بالضلوع في حادثة جمال خاشقجي زاد من الاقتراب الشعبي لولي العهد، ورددوا بصوت واحد «كلنا محمد بن سلمان».