التطور المتنامي الذي تشهده المحاكم في كافة المجالات خصوصاً في التقاضي، توصف بـ«الجبارة»، وتسبق أحلام المستفيدين، وسخَّرت «وزارة العدل» نفسها لتطوير الكوادر الوظيفية والخدمات المختلفة في أعلى مستوى من الكفاءة. هذا التطور السريع الملحوظ في خدماتها وفر الكثير من الجهد والمال، وأصبحت السعودية الدولة الأولى عالمياً في التقاضي الإلكتروني، وتعد هذه الإنجازات جزءاً مهماً من «رؤية 2030». ومن أبرز الخدمات لوزارة العدل؛ منصة الخدمات العدلية الإلكترونية «ناجز»، التي تقدم خدمات موحدة لزيادة رضا مستفيدي الوزارة، وتسهيلاً للمستخدمين للوصول والتعامل مع الخدمات العدلية الإلكترونية بشكل ميسر وسريع.هذه البوابة تضم العديد من الخدمات العدلية الإلكترونية والمصنفة حسب طبيعتها العدلية كخدمات المحاكم والوكالات والعقارات والتنفيذ وغيرها، ويقوم الفريق المختص بالبوابة بإضافة خدمات إلكترونية جديدة بشكل دوري حتى تشمل البوابة جميع الخدمات العدلية.أما خدمة «المؤشرات التفاعلية» التي تتيح الخدمة بـ99 مؤشراً رئيساً؛ وهي خدمة إلكترونية متطورة تشمل بيانات وإحصائيات تعكس واقع العمل في المحاكم وكتابات العدل بكل شفافية عبر نشر البيانات العدلية المفتوحة، وتهدف إلى قياس الأداء وتتبع واقع العمل والمساهمة في اتخاذ القرار المناسب، ويمكن الوصول إليها عبر بوابة الوزارة الخارجية، وتتبع نسب القضايا الواردة والمنجز منها، وعدد القضايا اليومية، ومتوسط فترات إنجاز القضايا، وفترات المواعيد للقضايا، وإنجاز طلبات التنفيذ والمبالغ، وأعمال كتابات العدل المختلفة.. كل هذه الخدمات لرضا المستفيد والجمهور كانت أحلاماً وأصبحت واقعاً ملحوظاً.