يبذل كل منا جهداً ليختار درباً يواصل فيه مشوار عمره، واختياره إما أن يكون موفقاً أو يقوده للمهالك.. لكن هناك أسساً يختار طريقه بناء عليها.. يستند على بعض منها ويتوكأ على عصواتها.. قد يختار طريقاً يسيراً سلماً لا اعوجاج فيه، وقد يتخير الطريق الممتلئ وعورة وظلمة، وجميع تلك الخيارات بناء على علاقة وطيدة أساسها مراقبة الله وحبه، ومتى حاد عن رضا المولى هلك وتاه في غياهب الأحزان.. فعندما نختار طريق الهوى والهيام نضل غالباً؛ لأننا نرسم ملامح حياة متوهجة بالأحاسيس الزائفة التي لا تتوافق مع الواقع المجسد على هيئة سفينة مثقوبة لا يراها إلا من بسط قدميه فيها فشعر بمدى الخطر المرتقب؛ لكن الأنفة والكبرياء تأخذنا فنحاول مقاومة رياح سوء الاختيار فنقرر الانسحاب في الوقت اللائق.وهنا تظهر عدة استفهامات: هل تختلف المرأة عن الرجل في الحب والكبرياء والانسحاب؟!.. هل نتوافق في الرأي مع نجيب محفوظ في قوله: «طريق الذل لا تهواه ساقي؟!».. ما مشاعر كل من الطرفين عند الخذلان؟!.. وهل كل المحبين يتفقون في الرأي أم أن درجة الحب ومقداره تحدد مدى الذل الذي سيصل إليه كل طرف؟!من وجهة نظري العاشق الصادق الوفي هو الذي ينخذل دوماً، فبقدر حبه يكون وجعه وندمه.. لذا علينا أن نكمم ونقلم كل شعور ينبت داخلنا تجاه شخص إن لم نتأكد من مبادلته لنا الحب والاحترام.. قيل للنساء تزوجي ممن يحبك يجعلك ملكة مدللة ولا تتزوجي من أحببت فيذلك ومن هذا المنطلق نقف على عتبة التفكير والتأمل ونتساءل لماذا؟!.. وهل كل إنسان كذلك؟!وكنت هنا أول المجيبين بـ«لا»، ومليار «لا»، ربما لأنني أقدس المشاعر الصادقة، وقد وقعت ضحية الخذلان مراراً وتكراراً، كنت أصارع غصص الخيبات وأبتلعها بزلال الأماني؛ لكن بعضها يقف في حنجرة الصحيان ويرفض الغفران. كيف لي أن أنجو بنفسي التي قادتني مراراً للهوى وصدقت أنني قد أصنع المستحيلات وأغير بالمعطيات، فتهاوت في طريقي الخيبات والطعنات حتى أنهض من جديد ثم أعود لأصدق أن هناك شخصاً فريداً ويعود ليفترق كل منا في طريق.. قادتني قدمي لطريق هوته ساقي مراراً ولم تتعظ، فشلت لأن أجد ذلك الرفيق فقررت بتر ساقي التي هوت طريق الذل وتلذذت بالألم، فهوت بها في المهالك حتى استيقظت ووجدت نفسها بلا قدم فعادت للتحسر والندم.ليستيقظ كل منكم قبل أن يصيبكم مثل ما أصابني، أغلقوا الأبواب وصفدوا الهوى بأغلال التجاهل.. فالحب والأمل سيأتي من جديد.