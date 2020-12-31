تقوم جدلية «هيجل» التاريخية على ثلاثة مفاهيم؛ «الطريحة» التي تعبر عن مشكلة اجتماعية وصلت لانسداد الأفق والنقيضة المعاكسة للأولى، وترى الحل في الانقلاب الكلي للمفاهيم، يأتي أخيراً مفهوم النتيجة الذي يحاول الموافقة بين الاثنين للخروج بالحلول الوسطية الأكثر واقعية، ثم بعد فترة تتحول هذه النتيجة نفسها لطريحة جديدة ثم تستمر هذه الجدلية.والأمثلة التي تفسر هذه «الجدلية» كثيرة من المثال الأول لـ«هيجل»، وهو الذي عاصر فرنسا ودور الكنيسة ما قبل الثورة، ومن ثم عصر الفوضى، وهي الحالة النقيضة وصولاً لمرحلة النتيجة بصعود نابليون.ولأن «الطبيعة» البشرية واحدة و«التغيير» سنة كونية، فلا بد أن كل قُطُر سينال نصيبه، فلو نظرنا للمجتمع السعودي خلال العقود الأربعة الماضية إلى وقتنا الحاضر نلمس ملامح لهذه الجدلية.و«الطريحة» تحققت بوجود جمود فكري ديني أصبح من الصعب استمرار العيش معه فتتطلب تغيير ذلك، وبغض النظر كان هذا التغيير من القاعدة الاجتماعية أو من رأس الهرم، لكنه ولّد هنا النقيضة التي وصلت بالأفراد لردات فعل غير منطقية وغير مبررة أحياناً، وهنا يأتي التقاطع مع كتابات «زيجمونت باومان» حول السيولة، فالأنوية الصلبة كالمذهب والعائلة والبنية الثقافية بدأت تتراخى وأصبحت هناك ليونة في قبول ما كان بالأمس من المحظورات، نعم هناك حقوق تم الحصول عليها، لكن تولد هناك مطلب التغيير المستمر من أجل التغيير لا غير، والخوف أن الأنوية الصلبة بهذه الصورة قد تتلاشى أكثر وأكثر ويصبح المجتمع يعوم في عالم من السيولة والميوعة، ويصبح شغله الشاغل آخر الصرعات والتقليعات، علماً أن هذه الأمور ليست حكراً على المظهر وإنما تمتد إلى السلوك والميول، لكن الذي يدعو للتفاؤل هو قوة ومركزية القرار التي قد تشكل هنا مرحلة النتيجة، والتي تستطيع التوفيق بين الأصالة والمعاصرة.في نهاية الستينات وبعد مرحلة طريحة الأحزاب المحافظة التقليدية وبروز مسألة الحقوق المدنية؛ كان الوضع الاجتماعي في الغرب والولايات المتحدة الأمريكية وبريطانيا خصوصاً، يُنذر بنقيضة جدلية متمثلة بثورة شبابية على الأنوية الصلبة في مجتمعاتهم كالعائلة والمدرسة والبنية السياسية (بمغامراتها الحربية) والنمط الاقتصادي ومفاهيم الاستهلاك، فاستقبل العالم السبعينات بالهيبيز والحشاشين والثورة الإباحية والأمهات العزباوات، وهذه النقيضة وتطرفها قوبلت بمرحلة النتيجة متمثلة بعهد مارجريت ثاتشر في بريطانيا ورونالد ريغان في أمريكا وتيار الليبراليين الجدد في بداية الثمانينات.ويجدر القول إن جدلية هيجل هي محاولات للتفسير التاريخي والاجتماعي ولا تجزم دوماً بمسألة تحقق الوضع المثالي والأفضل، فلو طبقنا هذه الجدلية على إيران فسنرى أن طريحة عصر الشاه وفساده المالي والسياسي قد سبب الحالة النقيضة المتجسدة في نظام الملالي وما يحمله من رجعية شديدة وما سببه ويسببه من خطر على العالم.لذلك هل سنرى نتيجة لحالة الشرق الأوسط تحمل بذور سلام وأمان للمنطقة والعالم؟