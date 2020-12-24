سمعتهم يرددون كلمة جديدة اسمها «الضحك»

ويتكلمون عن «الابتسام».. فظننت أنهم يقصدون جارتنا القديمة

ثم أسرعت إلى المعجم عندي في المكتبة

ويا للأسف

لم أجد لهما أثرا

ظننت أني الوحيد!

ظننت أن مرضا بعينيّ

وأسميته «بحر الدمع»

تذكرت

أن أم كلثوم تقول

«بس أنا نسيت الابتسام»

وعجبت لما علمت أنها هي نفسها

كانت أيام الصبا تبيع الورد وتغني لجماله

«الورد جميل.. جميل الورد».

في تلك الأثناء

قفزت إلى ألبوم صوري

قلبت القديم

وإذا بي

يا للهول

كنت

أضحك؟

أبتسم!

عيوني ملأى بالبشر

وخدودي كلها ورد

ضحكت

وخرجت

أوزع الابتسام

بعدما عرفت أنها ليست جارتنا القديمة

*أستاذ بكلية الطب في جامعة الملك عبدالعزيز بجدة