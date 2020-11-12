ارتداء الكمام من الوسائل الوقائية الضرورية للحد من انتشار فايروس «كوفيد– 19»، ولوحظ في الآونة الأخيرة زيادة ظهور حب الشباب والتهاب بصيلات الشعر والتحسس في الوجه نتيجة ارتداء الكمام فترات طويلة، خصوصاً منسوبي القطاع الصحي والعاملين في القطاعات التي تستدعي ارتداء الكمام خلال العمل فترات طويلة.ومما زاد في نسبة حدوث هذه الحالات ارتفاع درجات الحرارة وزيادة الرطوبة، ومن أسباب زيادة حب الشباب وتحسن البشرة: عدم تغيير الكمام بانتظام، أو عدم غسل الكمام القماشي، أو غسله بمواد كيميائية قوية، أو عدم شطفه بشكل كافٍ للتخلص من مواد التنظيف، كما يعتبر وضع المكياج بصفة دائمة تحت الكمام من الأسباب التي تزيد من فرصة حدوث التهاب في البشرة وظهور حب الشباب بكثرة مع ارتداء الكمام.ولوحظ أيضاً حدوث التهاب البشرة بعد جلسات الليزر والتهاب بصيلات الشعر نتيجة ارتداء الكمام مباشرة بعد الجلسة وتعرض البشرة لحرارة الجو والشمس.لذلك ينصح بالاهتمام بالبشرة وتنظيفها بغسول لطيف قبل ارتداء الكمام وبعد الانتهاء من ارتدائه، واستعمال «تونر» لطيف خالٍ من الكحول، ينصح بتهوية البشرة بين الحين والآخر، ووضع مرطب لطيف، وعدم الخروج في الجو الحار بعد جلسات الليزر، والاهتمام بتبريد البشرة.* استشارية الأمراض الجلدية والتجميل والليزر بالحرس الوطني سابقاً