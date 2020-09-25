اليوم الوطني هو يوم العزة والشموخ، فكم تغمرنا الفرحة ونحن نتذكر الأيام الخالدة بذكرى توحيد هذا الكيان العظيم على يد المؤسس الملك عبد العزيز بن عبد الرحمن الفيصل -طيب الله ثراه- وأرسى قواعد الأمن والأمان وتطبيق أحكام شرع الله عز وجل وسنة نبيه محمد صلى الله عليه وسلم، وسار على نهجه أبناؤه الملوك البررة حتى عهد خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز.

سلمان الحزم والعزم وولي عهده الأمين صاحب الرؤية الطموحة الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز، فكم نشعر بالفخر والاعتزاز والفرحة تغمرنا، ونحمدلله عز وجل ونشكره أن دولتنا السعودية مهبط الوحي والرسالات السماوية والأماكن المقدسة، وحكامنا آل سعود أهل العوجا حكام العدل والمساواة ولا تأخذهم في الحق لومة لائم، والذين بذلوا الغالي والنفيس من أجل الوطن وعزته ورفعته وتوفير كل ما من شأنه راحة المواطن ورفاهيته.

وبهذه المناسبة الغالية على قلوبنا نحن منسوبات التعليم بمحافظة القنفذة نرفع أسمى آيات التهاني والتبريكات لمقام سيدي خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز وولي عهده الأمين الأمير محمد بن سلمان عبد العزيز -حفظهما الله-، داعين الله عز وجل أن يحفظ قيادتنا الرشيدة ويمد في أعمارهم ويمتعهم بالعافية والصحة ويديم على بلدنا الطاهر نعمة الأمن والأمان والاستقرار ويحفظه من كل مكروه، إنه نعم المولى ونعم النصير.

أ/ فضة بنت محمد المتحمي

قائدة متوسطة وثانوية عاجة للبنات بتعليم القنفذة