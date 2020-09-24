أكد الدكتور هيثم محمود شاولي لـ«عكاظ»، أن مناسبة اليوم الوطني الـ90 تطل علينا ودولتنا أكثر استقراراً وتمكيناً بين الدول، وهذا بفضل من الله تعالى ومن ثم بفضل قيادتنا الحكيمة. مضيفاً إن قيام هذه الدولة المباركة يمثل الإرادة الصلبة والعزيمة التي لا تلين، والتي تحلى بها مؤسس هذا الكيان الملك عبدالعزيز بن عبدالرحمن - طيب الله ثراه- ورجاله المخلصون، إذ وحدها متمسكاً بكتاب الله وسنة نبيه.

ولفت إلى أن مناسبة اليوم الوطني تمر علينا هذا العام والوطن يرفل بإنجازات وأعمال شهد لها البعيد قبل القريب، وهي تأتي تتويجاً لخطط القيادة ودعمها المتواصل لجميع القطاعات، وحرصها الدائم على المواطن والمقيم على حد سواء، وضمان تقديم ما يكفل له العيش الرغيد، والأرقام خير شاهد بذلك ولله الحمد، وإن مما يدعو للفخر أن المواطن قد بادل قيادته العطاء بالولاء وصدق الانتماء، والعمل دائماً على أن يكون شريكاً في التنمية ومسهماً في تحقيق أهدافها، مؤكداً عمق العلاقة بين الشعب والقيادة الرشيدة، وثبات مشاعر الصدق والمحبة والوفاء لهذا الوطن العزيز، وأن كل فرد من أبنائه يحمل مسؤولية خاصة تجاه أمنه واستقراره، والمحافظة على مكتسباته.

وخلص إلى القول: «إنه بفضل من الله تحققت العديد من الإنجازات في كافة المجالات التعليمية والصحية والثقافية والاقتصادية، وستتوالى الصور المشرقة في جميع النواحي؛ لتحكي ملحمة البناء وتشيد بمسيرة العطاء، يملؤنا الفخر والاعتزاز لانتمائنا لهذه البلاد، أدام الله عزها وسدد خطاها».