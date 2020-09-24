يحتفل أبناء الوطن بالذكرى التسعين لتوحيد المملكة العربية السعودية على يد القائد المؤسس الملك عبدالعزيز -طيب الله ثراه- فهو يوم أمة تجسدت وحدتها فيه بالالتزام بدين الإسلام الحنيف والدعوة إليه، وفي هذا اليوم يفتخر شعب المملكة بنقل صورة حقيقية للعالم لما تشهده المملكة من نهضة تنموية شاملة في كل القطاعات من خلال البرامج والمشاريع الطموحة التي ترجمت الرؤية الثاقبة لخادم الحرمين الشريفين وولي العهد الأمين، حفظهما الله، وتوجيهاتهما الحكيمة لتوفير كل مقومات العيش الكريم والرفاهية لكل أبناء المجتمع، الأمر الذي يعكس مدى اهتمام قيادتنا الرشيدة بالإنسان وجعله محور العملية التنموية، كما يعكس مدى التلاحم بين المواطنين والقيادة الحكيمة، مما يعطي رسالة واضحة للعالم أجمع بما تنعم به المملكة ولله الحمد من استقرار سياسي واقتصادي.ويشرفني بهذه المناسبة أن أرفع لمقام سيدي خادم الحرمين الشريفين، وولي عهده الأمين -حفظهما الله- أسمى آيات التهاني والتبريكات بمناسبة ذكرى اليوم الوطني، التي تعيدنا إلى ماض مجيد، تأسس على نهج واضح من العقيدة الإسلامية السمحة، التي عمادها تقوى الله وإرساء العدل والاعتدال واجتماع الكلمة حول ولي الأمر ونبذ أسباب الفرقة والخلاف وبناء المواطن الصالح والأخذ بسبل التنمية.نسأل الله أن يحفظ لهذه البلاد قائد مسيرتها خادم الحرمين الشريفين وولي عهده، وأبناء وبنات هذا الوطن، وأن يحفظ ويحقق النصر لقواتنا المسلحة وجنودنا الأبطال المرابطين على حدود المملكة لدحر المعتدين ونصرة المظلومين وتحقيق الأمن في المنطقة..أخيراً..ونسأل الله أن يديم علينا نعمة الأمن والاستقرار والرخاء، وأن يحقق لبلادنا ما تتطلع إليه من نمو وتطور، وأن يعيد على المملكة هذه المناسبة وهي في تقدم وازدهار ورخاء، ونصر وتمكين، وأمن وأمان.* مساعد مدير عام فرع وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية بمنطقة الباحة