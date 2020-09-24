سايرين يا ملكنا سايرين
سايرين وربك هو المعين
سايرين والله سايرين
على خطى المؤسس الإمام
سايرين
على كتاب الله وسنة الهادي
وعلى نهج السلف رغم الأعادي
وبفخر نعلنها شرع بلادي
أساس الحكم الشريعة والنظام
سايرين لأجل ترابك يا وطن
وكلنا معك رغم الشدايد والفتن
وشعبك معك مهما كلف الثمن
عزومنا قوية فعل ما هو كلام
سايرين الفضل لله ثم لابو تركي
وحد الجزيرة وأنجز الوعدِ
اسأل التاريخ من جدك وجدي
عن يومنا هذا من أغلى الأيام
سايرين
الخلف من بعدك كمل المسيرة
وللمملكة بذلوا الجهود الكبيرة
بتعليم وصحة ومجالات كثيرة
اسمك علا شانه بين الدول العظام
سايرين
والأسد جاكم حامي العرين
خادم البيتين على مر السنين
أرض الرسالة والروح الأمين
طولة العمر يارب عام ورا عام
سايرين
جيشك الأبي حامي الحدود
حارب الظلم وبالمعارك أسود
واليمن تشهد والعالم شهود
والنور قرب بعد طول الظلام
سايرين
نشيده من زمن بقلبي غالية
أقولها وتقولها كل جالية
سارعي للمجد وأنتِ عالية
حضن الأحبة يا أرض الكرام
سايرين وربك هو المعين
سايرين والله سايرين
على خطى المؤسس الإمام
سايرين
على كتاب الله وسنة الهادي
وعلى نهج السلف رغم الأعادي
وبفخر نعلنها شرع بلادي
أساس الحكم الشريعة والنظام
سايرين لأجل ترابك يا وطن
وكلنا معك رغم الشدايد والفتن
وشعبك معك مهما كلف الثمن
عزومنا قوية فعل ما هو كلام
سايرين الفضل لله ثم لابو تركي
وحد الجزيرة وأنجز الوعدِ
اسأل التاريخ من جدك وجدي
عن يومنا هذا من أغلى الأيام
سايرين
الخلف من بعدك كمل المسيرة
وللمملكة بذلوا الجهود الكبيرة
بتعليم وصحة ومجالات كثيرة
اسمك علا شانه بين الدول العظام
سايرين
والأسد جاكم حامي العرين
خادم البيتين على مر السنين
أرض الرسالة والروح الأمين
طولة العمر يارب عام ورا عام
سايرين
جيشك الأبي حامي الحدود
حارب الظلم وبالمعارك أسود
واليمن تشهد والعالم شهود
والنور قرب بعد طول الظلام
سايرين
نشيده من زمن بقلبي غالية
أقولها وتقولها كل جالية
سارعي للمجد وأنتِ عالية
حضن الأحبة يا أرض الكرام