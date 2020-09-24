سايرين يا ملكنا سايرينسايرين وربك هو المعينسايرين والله سايرينعلى خطى المؤسس الإمامسايرينعلى كتاب الله وسنة الهاديوعلى نهج السلف رغم الأعاديوبفخر نعلنها شرع بلاديأساس الحكم الشريعة والنظامسايرين لأجل ترابك يا وطنوكلنا معك رغم الشدايد والفتنوشعبك معك مهما كلف الثمنعزومنا قوية فعل ما هو كلامسايرين الفضل لله ثم لابو تركيوحد الجزيرة وأنجز الوعدِاسأل التاريخ من جدك وجديعن يومنا هذا من أغلى الأيامسايرينالخلف من بعدك كمل المسيرةوللمملكة بذلوا الجهود الكبيرةبتعليم وصحة ومجالات كثيرةاسمك علا شانه بين الدول العظامسايرينوالأسد جاكم حامي العرينخادم البيتين على مر السنينأرض الرسالة والروح الأمينطولة العمر يارب عام ورا عامسايرينجيشك الأبي حامي الحدودحارب الظلم وبالمعارك أسودواليمن تشهد والعالم شهودوالنور قرب بعد طول الظلامسايريننشيده من زمن بقلبي غاليةأقولها وتقولها كل جاليةسارعي للمجد وأنتِ عاليةحضن الأحبة يا أرض الكرام