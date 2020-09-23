قال أمين منطقة تبوك المهندس درويش بن علي الغامدي إن ذكرى اليوم الوطني تأتي لتذكرنا بما حققته المملكة من مكانة ورفعة نفخر ونتباهى بها، وتذكرنا بالعزم والأمل.. والتنمية والعمل، نجدد فيها الولاء لوطننا الغالي ولولاة أمرنا، ونستعيد فيها صفحات مشرقة لذكرى اليوم الوطني الـ90 للمملكة العربية السعودية.

وأشار الغامدي إلى أن الوطن يوما بعد يوم يزداد رفعة وتقدماً وتطوراً في مختلف المجالات، لافتاً إلى أن ما تشهده جميع مناطق المملكة من مشاريع تنموية خير شاهد على التقدم والازدهار، ومن ضمنها المشاريع التنموية والخدمية التي حظيت بها منطقة تبوك، وحرصت وزارة الشؤون البلدية والقروية في كل خططها على تحسين جودة الحياة في هذا الجزء الغالي من مناطق المملكة.

وتابع «استمرت مسيرة الخير تطرق كل أبواب التقدم والتطور النمو في مختلف المجالات وتحقق إنجازات تنموية كبيرة، وعلى أسس ثابتة قامت عليها هذه البلاد المباركة لتواصل البناء نحو التنمية الشاملة وتوظيف إمكانات الوطن وطاقاته لتحقيق مستقبل أفضل له ولأبنائه مع التمسك بعقيدتنا الراسخة والمحافظة على أصالة مجتمعنا وثوابته، وإتاحة المجال لجميع المواطنين لتحقيق تطلعاتهم وتحقيق فرص استثماراتهم لينعموا بحياة كريمة في وطن كريم».