لم تمنع جائحة كورونا السعوديين من استمرار همتهم للوصول إلى القمة.

بهذه العبارة استهل البروفيسور عبدالمعين الأغا حديثه عن اليوم الوطني قائلاً لـ«عكاظ»: لم تتوقف جهود أبناء الوطن مع جائحة كورونا، إذ استمروا بسواعدهم في مواجهة هذا الظرف الاستثنائي وتكملة مشوار التنمية والعطاء لتحقيق أهداف الرؤية الطموحة 2030، وكل ما تحقق ويتحقق يحسب لأبناء الوطن البررة الذين يسعون بكل همة للوصول إلى القمة، فالشاب السعودي في كل المجالات ومنها الطبية أصبح مضرب مثل في المحافل الدولية بما يحققه من إنجازات وابتكارات واختراعات تعانق السماء.

يوم عزيز وغالٍ

وقال: «ذكرى اليوم الوطني مناسبة عزيزة نعتز ونفتخر بها، وفرصة نستحضر ونستذكر فيها جهود الملك عبدالعزيز بن عبدالرحمن آل سعود -رحمه الله- في توحيد المملكة تحت راية لا إله إلا الله محمد رسول الله، وإطلاق مسيرة البناء والتنمية في جميع المجالات، فاليوم الوطني الـ90 نتذكر فيه مسيرة النهضة العملاقة التي عرفها الوطن والمواطن ويعيشها في كافة المجالات، وتعود بنا الذاكرة إلى ملحمة توحيد وبناء وطننا الغالي إلى الأذهان، ويبقى منقوشا في ذاكرة كل مواطن ومواطنة تعلق بتراب هذا الوطن وأمن العيش فيه والانتماء له.

إنجازات تنموية كبيرة

وأكد البروفيسور الأغا أن ذكرى اليوم الوطني تعني لكل مواطن سعودي مشاهدة وتلمس إنجازات تنموية كبيرة تتم كل يوم في جميع أرجاء مملكتنا الحبيبة، فلقد أصبحت التنمية المعاصرة شاهد كل العهود السابقة ووصولاً إلى هذا العهد الزاهر الذي يقوده بحكمة وروح إنسانية مشهودة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز - حفظه الله - مما يؤكد الأساس الراسخ الذي تقوم عليه الدولة والعصرية التي تميزها والالتفاف الرائع للمواطنين حول القيادة على امتداد رقعة الوطن الذي يحمل ملامح قارة ممتدة الأطراف والحدود.

نعمة الأمن والاستقرار

ودعا الأغا الباري عزّ وجل أن يُديم على هذه البلاد نعمة الأمن والاستقرار، وأن يحفظ الله بلادنا من كل سوء، كما نسأله سبحانه أن يوفق حكومتنا الرشيدة بقيادة خادم الحرمين الشريفين وولي عهده الأمين لكل خير وصلاح.