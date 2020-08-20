الطعام هو وقود الكائنات الحية، فدونه لا تستطيع أن تستمر في الحياة، ولكن السؤال الذي يشغلنا، هل كل طعام يمكن أن يكون الوقود المناسب للإنسان على سبيل المثال؟ من حيث الكمية، النوعية، زمن تناوله، حاجة النشاط الحركي له، مناسبته لسن الفرد ونمط جسده.ثمة سؤال كثيرا ما يعتمل في أذهاننا، وهو كيف نكون أصحاء؟ وبالبحث عن إجابته، نكتشف عوامل عدة تساعدنا على المضي في طريق الصحة، أبرزها الإرادة والانضباط في تغيير السلوك والعادات السلبية التي تسيطر على حياتنا في تناول الطعام المناسب للفرد في الوقت المحدد ونوعيته وكمه.فنحن من يقود عملية اختيار الوقود لإنتاج الطاقة اللازمة، وعندما نسيء اختيار الطعام ونستسلم لشهوة الإفراط في تناول ما تشتهيه الأفواه بلا حسيب ولا رقيب، ونهمل بذل أدنى جهد حركي كالمشي المتنامي مثلاً بزيادة المسافة المناسبة لقدرات الفرد بانتظام، سرعان ما يتفاقم الأمر وتزيد الأوزان، ومع مرور سنوات العمر نكتشف الحقيقة المرّة وقد ثقل الحمل على القلب والمفاصل والأجهزة الحيوية وأصبحنا أسرى للأمراض المزمنة، فعندها نبحث عن الوصفات السحرية الوهمية أو نلجأ لعمليات التكميم الجراحية السريعة، دون تفكير في مضاعفاتها على المدى البعيد التي عادة لا يحبذها الأطباء إلا عند الضرورة الملحة، وعادة ما يبذلون جهوداً لإقناع الفرد باللجوء لأساليب أخرى غير الطرق السهلة والسريعة في نظر المريض قبل إجراء العملية، عندها يعرف الفرد حجم الكارثة وهناك من يستدرك الأمر ويبدأ بوضع الخطة المناسبة بإشراف متخصصين، وآخر يستسلم لما وصل إليه الحال، مع أنه ليس مستحيل لمن يملك الإرادة والصبر، فما تراكم منذ سنوات يحتاج لتضحيات في شهور.التغيير يقرره الجميع فهو ليس مرهوناً بجنس ولا بسن، فما زال الأمر بأيدينا ما وجدت الإرادة والصبر على كبح جماح شهوات الأفواه.والآن كلٌّ منّا مدعو للإجابة على السؤال: هل طعامه غذاء أم داء؟