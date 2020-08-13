حمل انفجار مرفأ بيروت بين نيرانه ودخانه العديد من الدلالات أبرزها الوضع المنهار للدولة اللبنانية التي تحكمت فيها إيران عن طريق عميلها «حزب الله»، الذي سيطر على مفاصل الدولة وانفرد بها عن محيطها العربي ومع ذلك لم يتخل العرب عن لبنان ووقفوا معه في أشد لحظاته التاريخية خطورة.وكانت السعودية في مقدمة الدول العربية التي ساهمت بانتشال لبنان من حربه الأهلية، عبر اتفاق الطائف الذي وقع في 30 سبتمبر 1989، منهيا بذلك صراعا استمر لأكثر من 15 عاما، دمر خلالها البلاد، واسهم الاتفاق الذي أبرم في الطائف في إعادة إعمار لبنان والوقوف معها اقتصادياً وسياسياً، وكان لها فضل كبير على إعادة التوازن للداخل اللبناني وتماسك دولته.ويعاني لبنان حاليا من ثلاث أزمات مستحكمة، أسهمت في انهيار الدولة ووقوفها على حافة الإفلاس؛ أولها الطائفية السياسية، وسعي كل طائفة لتحقيق مصالحها الذاتية على مصلحة الدولة وهذا يربك المشهد السياسي والاجتماعي في لبنان.وثاني الأزمات الأحزاب التي أصبحت تخدم سياسات خارجية وأصبحت مرتهنة لإيران عن طريق حزب الله التابع الإيراني، وثالث الأزمات يتمثل في الفساد الذي استشرى في مفاصل الدولة حتى انهارت اقتصادياً، فلبنان الذي كان يسمى سويسرا الشرق الأوسط أصبح لا يستطيع إزالة النفايات من الشوارع، واستشرت فيه المحسوبيات حتى بدأت ترتفع أصوات تطالب بأن تأتي شخصية مثل الأمير محمد بن سلمان وتخلصهم من الفساد والمفسدين وتنتشل البلد من وضعه المتدهور.وهذه الأزمات الثلاث أفرزت أزمة الوزراء الذين أصبحوا جزءاً من منظومة الانهيار اللبناني، ما جعل عدد من السكان يطالبون بعودة الانتداب الفرنسي مرة أخرى، بعد أن وصلوا لمرحلة اليأس من إصلاح الأوضاع في البلاد، وزادت تلك المطالب غير المنطقية بعد انفجار مرفأ بيروت.وهذا يذكرنا بقول المتنبي:كفى بك داء أن ترى الموت شافياً ** وحسب المنايا أن يكن الأمانيايبدو أن طريق الإصلاح في لبنان وخروجه من أزماته بات مسدودا، لكن علينا ألا نيأس وكما قال الشافعي:ولرب نازلة يضيق بها الفتى ** ذرعا وعند الله منها المخرجضاقت فلما استحكمت حلقاتها ** فرجت، وكنت أظنها لا تفرج!فالحلول للبنان رغم صعوبتها إلا أنها ليست مستحيلة وأولها التخلص من السرطانات المستشرية في جسد الدولة ويأتي في مقدمتها حزب الله.