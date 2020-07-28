ارتبط «الإخوان» بالشر والإرهاب والحروب، بقيادة عقول مدمرة عابرة للقارات، تجيد الخيانة والاختراقات، فما إن ظهرت تسريبات خيمة الشر حتى تكشفت محليا جريمة الجبري، ومع تطور الأحداث وتسارع انتشار الفضائح والتسريبات والوثائق السرية، ليس على الصعيدين المحلي والعربي فقط، بل العالمي أيضا، قد يتساءل البعض: ما الرابط بين جميع تلك التسريبات؟ حتى تجاوزت إلى تسريبات عالمية تخص أوباما وحكومته، أسهمت بشكل أو بآخر في نشر الحروب والثورات في المنطقة، وجعلت دولا قوية كمصر وسورية تعاني لوقت طويل من تبعات تصعيد «الإخوان» من جهة، أو من تغلغل الإرهاب والتدمير من جهة أخرى.لا شك أن شبكة التسريبات والخطط جميعها مترابطة، سواء أكانت بأجندتها وتوجهاتها، أو بطريقة تخطيطها والاستراتيجية المتبعة التي تستهدف نشر الأيديولوجية الجهادية الإخوانية الإرهابية، فمن الجانب المحلي سعى الجبري لمحاولات عدة، لتغيير سياسة المملكة تجاه «الإخوان» وخصوصا في مصر بعد عزل مرسي من قبل الجيش، منها تحريض كبار المسؤولين على تغيير وجهة وبوصلة السعودية، وحاول التأثير على الآخرين منهم، إلا أنه فشل ولم ينجح، حيث بدأ بعدها بسرقة الأموال واختلاسها، ودعمه الدائم للقضايا المثارة حول المملكة التي منبعها الإخوانية ودعم أوهام الخلافة الزائفة.بعد أن انتشرت التسريبات بالتأكيد سيبقى أثرها على المدى البعيد قبل القريب، فجميعها كانت لمخططات أنشأها تنظيم الحمدين والقذافي وغيرهما من أعداء الاستقرار، رغبة منهم بإسقاط الحكومات العربية، وقد رأينا جميعا كيف سعت قطر لدعمها إعلاميا وماديا ولوجستيا؛ إعلاميا من خلال تضليل المشاهد والمستمع العربي بأحداث غير موجودة، وأيضا تسييس الأنشطة الرياضية والرياضة من خلال قناة الجزيرة التي تعد المنبر الأول لجماعة «الإخوان»، وماديا ولوجستيا من خلال سن قوانين خاصة تسمح لهم باحتضان كبار قادة هذا الحزب الإرهابي وأهمهم يوسف القرضاوي. ومن ناحيتها، وصفت رئيسة لجنة الشؤون الخارجية في مجلس النواب الأمريكي إليانا روس ليتنينفي إحدى جلسات مجلس النواب الأمريكي السابقة، الدوحة بأنها تعتبر بيئة متسامحة مع تمويل الإرهاب، كما ذكرت أن قطر مولت منظمات إرهابية في العالم، وكذلك العديد من الجماعات المتطرفة في سورية.‏نعود لمراقبة الجانب الأمريكي العالمي، حيث تم تسريب وثيقة PSD-11 التي تحتوي على غض طرف الرئيس الأمريكي باراك أوباما عن إسقاط الحكومات في الشرق الأوسط، واستبدالها بحكم «الإخوان»، فما حدث في عام ٢٠١٠ من قبل إدارة باراك أوباما هو تدمير المؤسسات الحكومية في الشرق الأوسط، وكانت الخطة تهدف إلى تسليم الخليج واليمن والعراق ولبنان لنظام الملالي، ودول شمال أفريقيا بما في ذلك تونس ومصر والسودان إلى جماعة الإخوان المتأسلمين الإرهابية، التي تعمل ليلا ونهارا لدعم خطط أردوغان والعثمنجية، ومشروع الخلافة المزعومة.‏رغم كل ما سبق، فشلت المخططات، وكشفت العقول وتم فضحها، وهذا ليس وحده ما جعل السعودية والبحرين والإمارات ومصر تقطع علاقتها بقطر، عاصمة تمويل الإرهاب واحتوائه، وأدى ذلك إلى ضغط دولي على قطر، فالدول التي تعمل على بناء الإنسان لا تمتلك الوقت للشر والدمار، فالمملكة والإمارات، على وجه التحديد، اختارتا السلم والنهضة وحسن الجوار. الوطن وقادته لا يبادرون بالحرب، بل هم رجال السلم والعدل قبل كل شيء، وهم أبطال الحرب إن أُوقدت نيرانها، وحربنا وطموحنا وعملنا كله في زراعة الخير، ولا شيء سواه، سنجني ثماره قريبا بإذن الله.