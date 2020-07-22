كثير من الخدمات التي ندفع مقابلها في حياتنا، المطاعم والبقالات ومتاجر الملابس والعطورات وغيرها الكثير، وتختلف طريقة عرض السعر باختلاف الخدمة والطرق التسويقية المستخدمة، فعلى سبيل المثال بعض مطاعم الوجبات السريعة عندما تطلب وجبة أو ساندوتشا ما، هناك نوعان واجهتهما في حياتي، الأول يحسب لك التكلفة الأعلى بوجود الإضافات دون سؤالك وهذا اعتبره غشا نوعا ما، والنوع الآخر الذي أفضله والذي يسألني قبل إضافة أي شيء ويبلغني بسعره، فتجد إعلان المطعم أن الوجبة بـ 15 ريالا وتتفاجأ بأنك تدفع 20 ريالا، وذلك لأن السعر المعروض لا يشمل الضريبة ولا الجبنة مثلا، ولو أخذنا مثالا آخر، بيع السيارات فتجد أغلب الوكالات تعرض في الإعلان سعرا أقل مواصفات لجذب العميل، وبعد ذلك يوضح له أسعار السيارات ذات المواصفات الأعلى، وأيضا تصدم بعد الانتهاء برسوم إدارية ومبلغ ضمان ومبالغ لا تعرف مصدرها ولكنها مطلوبة منك، وكذلك أيضا الخدمات الفندقية والتي بها مهنية ووضوح أعلى عند التعامل مع الضيف بأن سعر الغرفة هكذا مع الإفطار والضريبة، على الرغم من التسويق لدى بعض الفنادق يعرض السعر غير شامل الضريبة والإفطار دون توضيح ذلك.أعلم أنني قد أكون أطلت عليكم بالأمثلة، ولكن الهدف كان توضيح اختلاف التسويق من مكان لآخر، واختلاف طريقة البيع من مكان لآخر، وهذا ما يخلق لبسا لدى البعض وفي بعض الأحيان هو مبرر، فعندما أبلغك بأني سأقدم لك هذه الخدمة بـ 500 ريال مثلا، ويأتي موظف آخر بنفس الشركة ويقول سأقدمها بـ 1500 ريال، فمن حقي كعميل أن أفضل الموظف الأول، كوني لم أدخل في تفاصيل التنفيذ!! لم أعلم أن هناك مثلا فرقا في المنفذ وسرعته، وكعميل لم يقم البائع بالتوضيح لي في هذه التفاصيل فقد خرق حقا من حقوقي كعميل في معرفة كل الخيارات المتاحة، وليس أن تبيع لي أفضل الخيارات دون علمي بوجود مواصفات أقل قد تناسبني بسعر أقل، وقد يكون هذا أقرب للغش منه للتسويق والإبداع.يجب عليكم أيها التجار أن تكونوا أكثر مصداقية مع المجتمع، وعرض الخيارات كافة للعميل وليس التركيز على الخيار الأعلى وذلك في كل شيء، في المطاعم، في البقالات، في المستشفيات الخاصة، في عيادات الأسنان، وفي كل مكان.وأنت أخي العميل احرص على الوعي، وأخذ معلومات كاملة ووافية ولا تتسرع في الحكم، فالتفاوت في الأسعار والخدمات وارد، ولكن لا يتم خداعك بفروقات مبالغ فيها، وأخيرا نصيحتي لك دوما قبل أن تشتري أي شيء تأكد هل هو بجبن ولا بدون.