• الكل يمر بحالة فتور وعدم الرغبة في عمل شيء ما، ناهيك عن القراءة أو ممارسة الرياضة وغيرها من الهوايات المحببة للنفس، ولكن هذا الأمر طبيعي وليس بمستغرب أو جديد على النفس البشرية. المهم في ذلك ألا تطول هذه الفترة وننسى أنفسنا فيها ونغرق.• حياتنا فيها من الأفكار والطموحات التي من المستحيل أن نحققها كلها في وقت واحد ومكان واحد، لذا من المهم هنا تحديد الأولويات والانشغال بما هو مهم في الوقت الحاضر، كمثل أيهما أولى أن تستعد للامتحان غداً أو تحضر دورة تكسب من خلالها مهارة؟ وقس على ذلك.• مهما كانت ظروفك وأحوالك حاول أن تستغل كل ما تملك من موارد ومواهب لتحقيق النجاح، وهذا النجاح سلسلة من العمليات يقوم بها الإنسان ليصل إلى النتيجة التي ترضيه، ومن المفترض أن تستمر هذه العمليات ولا تتوقف رغم أي ظرف قد يواجهها في الحياة.• نحن ننسى في أوقات المحن من نحن ولا نتذكر أجر الصبر والتسليم لله، وأن كل مقدر هو خير لنا، وهو واقع للأسف نعيشه كل يوم مع أنفسنا في أوقات الأزمات، في هذه الحالة من الواجب أن نجد من يذكرنا بذلك أو، وهو الأصل، اللجوء إلى الله فورا وتذكر عظم أجر الصابرين.• لم أر من الجدال خيراً وإن كنت أنا على صواب، بل رأيت منه استهلاكا للجهد والصحة ومضيعة للوقت، فكيف بمن يمارسه يومياً؟• في زمننا هذا الذي تتسارع فيه العلوم بشكل سريع، بات من المهم التميز في أي مجال وترك بصمة واضحة فيه. فمن يعمل على تطوير نفسه باستمرار يصبح من السهل لديه أن يُحدث التغيير الإيجابي وترك شعلة مضيئة. العبرة ليست بالكمية بل بالجودة المصاحبة لكل ما تعمل، وهو أمر ضروري.• كن قدوة بسلوكياتك الحسنة ولا تكن عبرة بتهورك.