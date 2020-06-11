فكرة التعليم عن بعد ليست جديدة، إذ بدأت أواخر السبعينات في بعض الجامعات الأمريكية عندما كانت ترسل مواد التعليم للطالب بالبريد قبل تطور مواقع التواصل الاجتماعي، وليس مثل ما يعتقد الكثير أن التعلم عن بعد هو عمليّة الفصل بين المتعلّم والمعلّم، أو أنه نقل للطريقة التقليديّة للتعليم النظري كما تعود الجميع، بل هو ظاهرة تكنولوجية حديثة للتعليم في ظل التطور المتسارع في العالم للحداثة، والهدف من ذلك إعطاء فرصة للطلاب لمراجعة ومتابعة الدروس التعليمية في هذه المرحلة الحرجة التي تمر بها البلاد من تأثير الجائحة، نسأل الله يرفع عن مملكتنا ذلك البلاء.ومن خصائص التعلم عن بعد، الفصل بشكل كامل بين الطالب والمعلم وخلق بيئة تعليمية مناسبة للطلاب، وهذه منحة تشكر عليها وزارة التعليم لإيجاد وسيلة اتصال تكنولوجية متطوّرة بين الطالب والمعلم، يتم من خلالها تبادل المهام والواجبات التعليمية؛ والاعتماد بشكلٍ شبه كلي على الطالب نفسه في فهم واستيعاب المادة الدراسية.ولقد اهتمت الوزارة بتوفير البيئة المناسبة في التعليم عن بعد لذوي الاحتياجات الخاصة داخل البيئة، وكيفية التعامل مع أنواع الإعاقة في المراحل التعليمية، وتركيز المملكة على هذه الشريحة وتهيئة البيئة المنزلية والمدرسية لهم ليتمكنوا من مواصلة تعليمهم بالصورة المطلوبة.إن من أهداف التعلم عن بعد؛ ترسيخ عقيدة التوجيه العلمي عن طريق المناهج المبرمجة في سلك التعليم الحكومي والأهلي حسب ما خططت له الوزارة، والقيادة التعليمية في المملكة لنقل التعليم إلى آفاق أوسع في ظل الاحتجاجات والظروف الخاصة من أجل رفع المستوى الثقافي والعلمي والفكري في المجتمع السعودي، والتغلّب على مشكلة نقص الكادر المؤهل المستوعب للحركة التعليميّة الحديثة، واظهار الإمكانيّات والقدرات السعودية في مجال للتعليم، إذ يوفر (التعليم عن بعد) حلقات نقاش مباشرة وغير مباشرة بين الطالب والمعلم، ومتابعة وتقييم أداء الطالب من قبل وزارة التعليم، ومنح الطالب العلامات التي يستحقها دون انتقاص في حقه.هكذا هي السعودية العظمى.. نهوض علمي متكامل البناء تحت رعاية كريمة من سيدي خادم الحرمين الشريفين وولي عهده الأمين، وإشراف وزارة التعليم.