على رغم أن جائحة «كورونا» ألحقت أضراراً بالغة بالعالم كافة، صحية، واقتصادية، واجتماعية، سيظل تأثيرها لسنوات عدة، إلا أن لها آثارا إيجابية أيضاً، بل إن هناك من يرى أن الجائحة ليست نقمة فقط، بل نعمة أيضاً!‏صحيح، أن «كورونا» أدخلتنا في غرف العناية المركزة، وفي أجواء قاسية ومؤلمة، لم يكن أشد المتشائمين يتوقع ما حدث، فضلاً عن أنها استنزفت طاقات الدول ورجالات الصحة والأمن والاقتصاد والقطاعات المختلفة، الذين قدموا وما زالوا يقدمون جهودا جبارة لتطويق الوباء، في مواقف ستبقى خالدة في ذاكرة التاريخ، وسنشهد بأحبارنا وكتبنا على احتواء الحكومة السعودية للجائحة، فقيادة المملكة ضربت أروع الأمثلة في تقدير الإنسان، والحرص على صحته، مهما كلفها ذلك، لكن السؤال يظل يراود بعضهم، لماذا بعد كل هذا.. كورونا نعمة ولها إيجابيات أيضاً؟‏الجواب من وجهة نظري: أن وباء «كورونا» أثره واضح على المجتمع، فعلى النطاق المحلي أثبت قوة وصلابة القطاع الصحي ورجالاته الأوفياء، وأثبت كفاءة الحكومة بدراسة الموقف واستباق الأحداث، باتخاذ العديد من التدابير الاحترازية غير المسبوقة؛ منها تعليق الصلاة في المساجد، واستكمال العملية التعليمية عن بُعد، ومن الجوانب الشخصية قرب البعيد، وتقاربت الأسر في الأزمة، بعدم الخروج من المنزل والبقاء في المحيط الواحد، بل تقاربت وجهات النظر، وشكل البعض الفعاليات والألعاب داخل المنزل، ما نتج عنه استكشاف هوايات جديدة ومواهب عدة؛ منها الكتابة والغناء والعزف والطبخ والتمثيل وغيرها. ‏كما ساهمت الأزمة في زيادة الحرص والوعي لدى البعض من خلال التدابير الصحية واتباع القوانين والإجراءات اللازمة، وعدم الخروج إلا للضرورة القصوى.‏ومن التأثيرات الإيجابية للجائحة على العالم، أنها وحدت الجهود عبر تبادل المعلومات والخبرات، خصوصاً أن الرياض ترأس قمة مجموعة العشرين، ما ساعد في الحد من انتشار المرض، واحتواء الحالات المصابة الإيجابية وتحويلها إلى سلبية في وقت مناسب، وإثبات دلالات كلمة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز بأن «الإنسان أولاً».‏أكدت الجائحة مدى قوة ومكانة المملكة عالمياً، حين تعاملت ببراعة وحكمة مع تأثيراتها على قلة الطلب في سوق الطاقة والنفط، وانخفاض أسعاره، وقدرتها على احتواء الموقف من خلال (أوبك+)، ما نتج عنه ارتفاع أسعار النفط مجدداً، هنا تكمن القوة والتأثير السعودي عالمياً، التي تلعب أدوارا مهمة في استقرار الاقتصاد والأمن والسلام العالمي، والصحة أيضاً.