بعض أفراد المجتمع يعرفون عن مرض النقرس ومسبباته، ولكن ما يجهله البعض أن هناك مرضاً اسمه «النقرس الكاذب»، ورأيت من المهم أن يعرف الجميع عن هذا المرض، فالنقرس الكاذب هو شكل من أشكال التهاب المفاصل، من أعراضه حدوث تورم مفاجئ، ومؤلم في واحد أو أكثر من مفاصل الجسم، ويمكن أن تستمر معاناته لأيام أو لأسابيع، وعادة ما يكون المفصل الأكثر إصابة هو مفصل الركبة، ويُطلق على النقرس الكاذب أيضاً مرض ترسب الكالسيوم، ولكن تم تسميته بالنقرس الكاذب لتشابه أعراضه بشكل كبير مع مرض النقرس، مع اختلاف نوع البلورات التي تترسب في المفاصل في كل منهما.ويرتبط النقرس الكاذب بوجود بلورات ثنائي هيدرات بيروفوسفات الكالسيوم في المفصل المصاب، ويكثر عدد هذه البلورات مع تقدم العمر، وتظهر تقريباً لدى نصف الأشخاص الأكبر من 85 عاماً، ومع ذلك، لا يصاب أبداً معظم من لديهم هذه الترسبات البلورية بالنقرس الكاذب، ولا يزال من غير الواضح سبب معاناة بعض الأشخاص من تلك الأعراض وعدم معاناة الآخرين.ويمكن أن تتسبب الرواسب البلورية المرتبطة بالنقرس الكاذب في تلف المفاصل، الذي يشبه علامات وأعراض الفصال العظمي أو التهاب المفاصل الروماتويدي.وتتضمن العوامل التي يمكن أن تزيد من خطر الإصابة بالتهاب النقرس الكاذب هي: كبر السن إذ يزيد خطر الإصابة بالنقرس الكاذب مع التقدم في السن، و‫الإصابات الرضحية بالمفصل إذ يزيد رضح المفصل، مثل الناتج عن إصابة خطيرة أو جراحة، خطر التعرض للإصابة بالنقرس الكاذب في هذا المفصل، ومن مسببات الإصابة بالنقرس وجود ‫اضطرابٍ وراثي في بعض العائلات، فالاستعداد للإصابة بالنقرس الكاذب قد يكون موروثًا، وينزع أفراد هذه العائلات إلى الإصابة بالنقرس الكاذب في أعمار أكثر شبابا، أيضاً ‫اختلالات المعادن إذ تزيد خطورة الإصابة بالنقرس الكاذب لدى الأشخاص الذين يعانون فرط الكالسيوم أو الحديد، أو نقص الماغنيسيوم، في دمهم، وهناك الحالات الطبية الأخرى التي ربطت كذلك بين النقرس الكاذب وكسل الغدة الدرقية أو فرط نشاط الغدة فوق الدرقية، وأخيراً فإن التشخيص الطبي هو الذي يحدد الفرق بين النقرسين.* (استشاري طب الروماتيزم)‏dhoussien@hotmail.com