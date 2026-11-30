عندما تطلق مليشيات الحوثي صواريخها وطائراتها المسيّرة على المطارات والمنشآت المدنية والطاقة والموانئ السعودية، فإنها لا تستهدف المملكة وحدها؛ بل تهدد أمن الخليج، وسلامة الملاحة العالمية، ومصالح أمريكا وأوروبا، وخطوط التجارة والطاقة التي تربط الشرق بالغرب. ومع ذلك، تبقى المملكة في الخط الأول، تتحمّل الضربات، وتدافع عن أرضها وشعبها، وتصون في الوقت نفسه ممرات بحرية تهم العالم أجمعه.



لم تكن تهديدات الحوثيين مقتصرة على الحدود؛ فقد استهدفت مطار الملك خالد الدولي في الرياض، ومنشآت نفطية وصناعية، ومباني حيوية في العاصمة، كما هددت الموانئ السعودية على ساحل البحر الأحمر والملاحة الجوية.



وتتجاوز خطورة هذه الهجمات حدود المملكة؛ فالبحر الأحمر ومضيق باب المندب يمثلان ممرًا عالميًا رئيسيًا للتجارة والطاقة بين آسيا وأوروبا، وأي تعطيل فيه يضرب سلاسل الإمداد وأسواق الطاقة واقتصادات دول تقع بعيدًا عن ساحة المواجهة.



المملكة ليست دولة تتلقى الضربات فحسب، بل هي الدولة التي تقف في مقدّمة الدفاع عن الاستقرار الإقليمي وحرية الملاحة. فقد أعلنت عن خطط لتحالف بحري متعدد الجنسيات لحماية السفن ومسارات الطاقة في البحر الأحمر وخليج عدن، في وقت تصاعدت فيه تهديدات الحوثيين للملاحة الدولية.



وبينما يتحدث العالم عن خطر الملاحة وأهمية تنسيق الدفاعات، تتحمل المملكة العبء الأكبر عمليًا: حماية أراضيها، واعتراض التهديدات، وتأمين سواحلها وموانئها، والوقوف أمام جماعة تسعى إلى تحويل البحر الأحمر إلى أداة ضغط وابتزاز.



إن من يهدّد المملكة يهدّد، بحكم الجغرافيا والاقتصاد، دول الخليج كلها؛ لأن أمن المنطقة واحد، ولأن استقرار المملكة يمثل ركيزة أساسية لاستقرار جيرانها. كما أن استهداف الملاحة والطاقة يمسّ مباشرةً مصالح الولايات المتحدة ودول أوروبا، التي تعتمد على مرور السفن والبضائع والطاقة عبر البحر الأحمر وباب المندب.



لذلك، لا ينبغي أن تُقرأ مواجهة المملكة للحوثيين بوصفها نزاعًا محليًا أو مسألة سعودية بحتة. إنها مواجهة بين دولة تدافع عن أمنها وأمن إقليم ودولي، وبين قوة تسعى إلى زعزعة الملاحة، وترهيب الاقتصادات، وفرض إرادتها بالسلاح.



الأهم من كل ذلك أن المملكة ليست دولة عادية في هذه المواجهة؛ فهي أرض الحرمين الشريفين، وموطن القبلة، ومكان يجتمع فيه المسلمون من كل أنحاء العالم. ومن هنا فإن أي استهداف للمناطق المقدسة أو للمدنيين أو للبنية التحتية لا يمسّ السعودية وحدها، بل يمسّ مشاعر الملايين ويستهدف رمزًا إسلاميًا عالميًا.



ولهذا تدافع المملكة عن أرضها بعزيمةٍ وثباتٍ، لا سعيًا إلى الحرب، بل دفاعًا لا بديل عنه عن أمن حرميها الشريفين، وشعبها، وحجاجها، ومسلمي العالم أمام كل من يهددهم، فالدفاع عن المملكة هو دفاع عن مقدسات الإسلام، وعن أمن المنطقة، وعن استقرار العالم.



والنتيجة المحتومة أن المملكة ستنتصر، لأنها تدافع عن حق مشروع، ولأنها تحمي أرضًا تحمل قدسية لا تُمسّ، ولأنها تقف في موقع لا يملك منه عدوّها أن يكسر عزّتها أو يهدد أمن الحرمين الشريفين. فالمملكة وحدها قد تتحمل الضربات اليوم، لكنها هي التي تصون أمن الجميع غدًا.



المملكة ليست نظامًا يسقطه أحد؛ بل دولةٌ انطلقت من عمق ثلاثة قرون، ووحّدها الملك عبدالعزيز في مسيرة استمرت 32 عامًا، وامتدت عبر مساحة تتجاوز مصر وسوريا والعراق مجتمعة. فمن يهدد المملكة لا يواجه نظامًا هشًا، بل يواجه دولةً راسخة الجذور، قوية الجيش، ثابتة القيادة، لا تُكسر ولا تستسلم.