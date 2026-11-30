- سأتحدث بكل شفافية وصراحة عن الوضع الحالي لنادي أحد، وما للإدارة الحالية وما عليها، بعيداً عن المجاملة أو الحسابات الشخصية، فمصلحة الكيان الأحدي يجب أن تبقى فوق كل اعتبار. لقد ابتعدت لفترة طويلة عن المشهد الإداري والرياضي داخل النادي، وكان ما أكتبه خلال تلك الفترة منطلقاً من الحرص على مصلحة أحد، الذي مر بظروف صعبة وقاسية، وتراكمت عليه الأزمات والقضايا حتى وصل إلى مرحلة لا تليق بتاريخه ومكانته.



- بداية، لا يمكن إنكار الجهود التي بذلتها الإدارة الحالية برئاسة خالد رويفد الصاعدي، فقد عملت باجتهاد على إغلاق العديد من القضايا والملفات العالقة، ونجحت في معالجة عدد من الإشكالات التي كانت تعيق مسيرة النادي. وهذا جهد يُشكرون عليه، ويجب أن يُسجل لهم. كما أن لمجلس الإدارة رؤيته في إدارة شؤون النادي وتسيير أعماله، وقد تكون بعض القرارات صائبة، وقد تحتاج قرارات أخرى إلى مراجعة وتقييم، وهذا أمر طبيعي في العمل الإداري.



- لكن يبقى ملف كرة القدم هو التحدي الأصعب، خصوصاً في ما يتعلق بالقضايا المالية وشكاوى اللاعبين التي ترتب عليها إيقاف التسجيل. ورغم نجاح الإدارة في إغلاق عدد كبير من الملفات، فإن بقاء قضية واحدة للاعب يطالب بمستحقات تبلغ مليونين ونصف المليون ريال كان يستوجب تحركاً عاجلاً، والبحث عن حلول عملية لإنهائها، مهما تعددت الخيارات والطرق النظامية المتاحة.



- فإغلاق هذا الملف كان من شأنه فتح نافذة التسجيل أمام النادي، وتمكينه من تدعيم صفوف الفريق، كما حدث مع فريق كرة السلة بعد تسوية الشكاوى والملفات العالقة. وهنا أقول بكل وضوح: كان النادي بحاجة إلى الاستعانة بأصحاب الخبرة في كرة القدم، ممن يمتلكون علاقات جيدة وخبرة في التعامل مع مثل هذه القضايا، والقدرة على الوصول إلى حلول تحفظ حقوق الأطراف وتخدم مصلحة أحد.



- إن وضع الفريق الأول لكرة القدم في دوري الدرجة الأولى أصبح مقلقاً للغاية؛ فالفريق يملك نقطة واحدة فقط، ولم يتبقَّ سوى جولتين على نهاية الدور الأول، وأصبح خطر الهبوط يهدد الفريق بشكل جدي، في مشهد مؤلم لا يليق بتاريخ نادٍ بحجم أحد. وإذا استمر الوضع على ما هو عليه، فقد يجد النادي نفسه أمام انتكاسة تاريخية يصعب تجاوز آثارها.



- مليونان ونصف المليون ريال ليست بالمبلغ الذي يفترض أن يقف أمام مستقبل نادٍ وتاريخه، وكان من الضروري البحث عن حلول من مختلف الاتجاهات، والاستفادة من كل الخبرات والعلاقات المتاحة. وأقولها بكل شفافية الخبرة مطلوبة، والاستعانة بمن يمتلك القدرة على الحل ليست انتقاصاً من عمل الإدارة، بل قد تكون ضرورة تفرضها المرحلة، حتى وإن اختلفت الرؤى أو لم تتوافق وجهات النظر مع بعض الأطراف.



- وفي المقابل، يُحسب للإدارة نجاحها في استقطاب المدرب عبدالرحيم لال لقيادة فريق كرة السلة، فهو من أصحاب الخبرة الطويلة والمعرفة الكبيرة باللعبة، ويمتلك القدرة على إعادة سلة أحد إلى وضعها الطبيعي والمنافسة على مكانتها المعروفة. وهذه خطوة إيجابية تُسجل للإدارة الحالية بقيادة خالد رويفد الصاعدي.



- ختاماً، لا نريد التقليل من الجهود التي بُذلت، ولا تحميل الإدارة وحدها تبعات أزمات تراكمت عبر سنوات، ولكن المرحلة الحالية تتطلب قرارات أكثر جرأة، واستثماراً للخبرات، وتحركاً عاجلاً لإنقاذ فريق كرة القدم قبل فوات الأوان.



- أحد ليس مجرد فريق كرة قدم أو كرة سلة، بل كيان رياضي عريق يحمل تاريخاً وجماهيرية ومكانة في الرياضة السعودية. ومن حق محبيه أن يروا نادِيهم واقفاً على قدميه من جديد، وأن يستعيد حضوره ومكانته.