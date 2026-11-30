لم يعد هناك باب مغلق أمام أي باحث عن إجابة على أي سؤال.....!!

ولم يعد هناك موظف (سنترال) بينك وبين أي مسؤول أو مدير مكتب...!

أصبح الأمير والوزير والمحافظ صديق المواطن يحتفي به قبل أن يخدمه..

ولي على الصعيد الشخصي حكايات بين الأمس واليوم لا أود الربط بينها لأن ثمة اختلافاً كبيراً...

أصبح المسؤول أياً كان صديق المواطن وما نراه على مستوى أمراء المناطق من حوارات مفتوحة مع المواطن وزيارات للمحافظات يشكل تحولاً في العلاقة نحو تنمية وطن....!

في الرياضة والإعلام التي أعيش تفاصيلها بين عدة حقب أعيش اليوم علاقة مختلفة جداً ولا أقول ذلك تقليلاً من الماضي بقدر ما أنصف الحاضر الذي يقوده شاب ملهم عينه على مكتب كل مسؤول...!؟

وزير الرياضة الأمير عبدالعزيز بن تركي الفيصل لا أحتاج حتى أصل إليه إلا ثواني.. وهذه تجسد نوعية العلاقة بيننا وبينه ومن فترة لأخرى يمنحنا فرصة الالتقاء به في أجواء لا كلفة ولا تكلفة.. ناقش واسأل عما تريد.....!!

اليوم تحديداً قد تصل إلى وزير الرياضة ونائبه وكل من يعملون معه أسهل من أن تصل إلى أي مسؤول في الأندية وأولها النادي الذي أحبه الأهلي.. وهنا رسالة واضحة ومنصفة للمسؤول..!!

وفي الإعلام يمثل الوزير سلمان الدوسري زميلاً لنا لم تختلف علاقة اليوم عن الأمس، وأتحدث هنا عن تواصل شخصي لم يكن فيه وسيط، ومن هذا المنطلق أجد نفسي كزملائي ممتناً لهذا التعاطي الراقي من وزيرين يمثلان أهمية قصوى في مرحلة لا تعترف بالتثاؤب...!

ونفس الأمر يحدث في كل الوزارات التي تحتفي بالنقد أكثر من الإشادات بشرط ألا يكون هناك تجنٍ.

أقدم لكم هذه الصورة الجميلة في فن التعامل تقابلها صورة قاتمة في الأندية ومنها الأهلي الذي كنت لا أحتاج وقتاً لكي أصل إلى أي معلومة.. أما اليوم فثمة موظفون يديرون الأهلي عزلوا النادي عن محبيه ويتعاطون مع المرحلة بساعة دوام وليس ساعة عمل وهذا ينسحب على النصر والاتحاد....!

هذه الفجوة بين الثلاثة والإعلام تحتاج إلى من يوضح أسبابها وأبعادها لنفهم المغزى منها...!!!

سؤال فقط وبريء جداً جداً من يحمي مدرب الأهلي...؟

أزيد سؤالاً.. هل ترون ما نرى أم أن ثمة أهدافاً غير معلنة لاستمراره...!!

جمهور الأهلي أوصل رسالته أمام التعاون فهل أمعنتم النظر فيها...؟

هرمنا يا شركة الأهلي..!