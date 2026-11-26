مع اقتراب نهاية كل عام مالي، يترقّب الناس ما تقوله أرقام المالية العامة عن العام الذي ينقضي وما ينتظرهم في العام المقبل. وفي ختام هذا العام، زادت الأحداث الإقليمية من أهمية تلك الأرقام، لكن سؤالاً أقرب إلى الحياة اليومية برز عقب حديث وزير المالية محمد الجدعان عن الضريبة التكميلية على كبرى المجموعات متعددة الجنسيات. فقد تباينت قراءة التصريح بين من رأى فيه تحصيلاً داخل المملكة لفرق ضريبي قد يُستوفى في الخارج، ومن تساءل إن كانت الشركات ستنقل شيئاً من عبئه إلى أسعار السلع والخدمات. وهو سؤال مشروع، والإجابة عنه تبدأ بمعرفة ما الذي ستدفعه الشركات، ولماذا يُحصّل في المملكة، ومتى يمكن أن يجد طريقه إلى فاتورة المستهلك.

ولعل جانباً من الالتباس جاء من تداول رقمين، لكل منهما وظيفة مختلفة. فالـ750 مليون يورو تحدد حجم المجموعة التي تدخل في نطاق القواعد، والـ15% تحدد الحد الأدنى للمعدل الفعلي للضريبة على الأرباح المشمولة. وقد أوضح وزير المالية أن نطاق التطبيق محدود، وقدّر عدد الشركات المعنية في المملكة بما بين أربعين وخمسين شركة. والعبرة هنا بالإيرادات السنوية المجمعة للمجموعة التي تمارس نشاطها في أكثر من دولة، متى بلغت هذا الحد في سنتين على الأقل من السنوات المالية الأربع السابقة. ويبدأ تطبيق القواعد في الأول من يناير 2027، ويتوقف استحقاق الضريبة التكميلية على ما إذا كان المعدل الفعلي على أرباح المجموعة المشمولة في المملكة دون 15%.

ولنفترض أن المعدل الفعلي على الأرباح المشمولة لمجموعة في المملكة بلغ 12%. في هذا المثال المبسّط، تغطي الضريبة التكميلية فرق ثلاث نقاط مئوية، وهذا هو نوع الفرق الذي أشار الجدعان إلى إمكان سداده في الخارج. فلو لم تستوفه المملكة، فقد تستوفيه دولة أخرى تطبّق القواعد الدولية على المجموعة، كالدولة التي يقع فيها مقر الشركة الأم. وهنا تتضح مصلحة المملكة في استيفاء حقها الضريبي على أرباح تحققت فيها.

فإذا كانت المجموعة ستدفع فرق الضريبة في دولة أخرى على أي حال، وأصبحت تدفع المبلغ نفسه في السعودية، فمن أين تأتي الزيادة التي يخشاها المشتري؟ في هذه الحالة يتغيّر البلد الذي يُحصّل الضريبة، ويبقى مجموع ما تدفعه المجموعة على حاله. وإذا تحدثت شركة عن احتمال تراجع أرباحها، فمن حق القارئ أن يعرف هل المقصود أرباح الشركة في المملكة أم أرباح المجموعة كلها، وكم زاد ما ستدفعه المجموعة بعدما يُحسب ما كانت ستدفعه في الخارج. فهذا هو الرقم الذي يكشف إن كان القرار قد أضاف عليها تكلفة فعلية. فإذا بقي مجموع الضريبة على حاله، فأي مبرر لرفع السعر باسمها؟ وحتى إذا زادت الكلفة فعلاً، تظل قدرة الشركة على تمرير شيء منها إلى المشتري رهناً بالمنافسة وما يجده في السوق من بدائل.

وحين تقل البدائل أمام المشتري، تظهر أهمية الأدوات القائمة في المملكة. فوزارة التجارة ترصد أسعار السلع التموينية والضرورية وتتابع وفرتها، ويتيح نظام المنافسة للهيئة العامة للمنافسة التدخل إذا اتفقت منشآت على رفع الأسعار أو أساءت منشأة استغلال وضعها المهيمن. والأصل أن تتحدد الأسعار وفق قواعد السوق والمنافسة الحرة، ولذلك يُنظر في أسباب الزيادة وظروف السوق التي وقعت فيها، ويكون التدخل النظامي عند ثبوت المخالفة.

وللدلالة على أثر هذه الرقابة في حماية المنافسة، تكفي الإشارة إلى ما جرى في سوق الأسمنت عام 2023، حين أعلنت الهيئة العامة للمنافسة صدور قرارات بتغريم أربع عشرة شركة، بعشرة ملايين ريال لكل شركة، إثر ثبوت اتفاقها على رفع الأسعار. وما يهم المستهلك في هذه السابقة أن حجم الشركات لم يحل دون مساءلتها، وأن النظام يحمي حقه في أن يختار بين بائعين يتنافسون فعلاً على السعر والجودة.

فهل يدفع المتسوّق أكثر بسبب هذا القرار؟ قد يتغيّر سعر بعض السلع إذا تحملت الشركة تكلفة إضافية واستطاعت تمرير شيء منها إلى المشتري، وفي رأيي أن هذا الاحتمال وحده لا يكفي لتوقّع موجة عامة من ارتفاع الأسعار. فما قررته المملكة هو تحصيل فرق ضريبي مستحق على أرباح تحققت فيها، وبين تحصيل ذلك الفرق وتغيّر السعر على رف المتجر مسافة تحددها كلفة الشركة، وقوة المنافسة، والبدائل التي يجدها المشتري.

وأزن الاطمئنان في شأن معيشة الناس بقدر ما تسنده الوقائع. فمنها ما يتصل بنطاق القرار وطريقة احتسابه، ومنها ما عرفه المواطن من تعامل الدولة حين زادت عليه تكاليف المعيشة. ففي عام 2022، حين ارتفعت الأسعار العالمية، خصصت الدولة عشرين مليار ريال لمواجهة تداعياتها، منها ثمانية مليارات للدعم الإضافي لمستفيدي حساب المواطن. وحين أقرأ القرار اليوم في ضوء آليته وتلك التجربة، أجد أن دواعي الاطمئنان أرجح. فالمملكة تستوفي حقها الضريبي على أرباح تحققت فيها، والمواطن يستند في اطمئنانه إلى تجربة رأى فيها كيف وصل الدعم إلى الأسر حين اشتدت عليها ضغوط المعيشة.