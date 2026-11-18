- هل تذكرون أول فريق سعودي حقق بطولة خارجية؟ قد يتذكر البعض الإجابة، لكنني سأختصرها: إنه نادي أُحد، عام 1399هـ، على صالة رعاية الشباب بطريق المطار في المدينة المنورة.



- كنت حاضراً في المباراة النهائية التي جمعت أُحد، بعمالقته وأساطيره، مع نادي القادسية الكويتي. كنت صغيراً في السن، لكن مشهد تلك المباراة لا يزال عالقاً في ذاكرتي حتى اليوم. فما زلت أستحضر صور أولئك النجوم، وأسماءهم التي حفرت مكانها في ذاكرة كل أحدي، لأن ما صنعوه لم يكن مجرد بطولة عابرة، بل إرثاً رياضياً وتاريخاً لا يمكن أن يُنسى.



- نادي أُحد، بعد توفيق الله، كان بوابتي إلى عالم كرة السلة؛ فمن خلاله بدأت رحلتي مع اللعبة، وانتقلت من متابعتها إلى التحكيم، ثم الكتابة والتحليل الرياضي، والعمل إدارياً مع منتخبي الشباب والناشئين، وصولاً إلى العمل منسقاً إعلامياً للاتحاد السعودي لكرة السلة.



- سنوات طويلة عشت خلالها تفاصيل هذه اللعبة، وتعمقت في فهم قواعدها وجذورها، وتعرفت على نجومها وروادها ورؤساء الاتحادات وأعضاء مجالس الإدارات وجماهيرها. عايشت بطولات محلية وخارجية، وغطيت إعلامياً العديد من المنافسات، وكنت أؤمن دائماً بأن كرة السلة تحتاج إلى مساحة إعلامية أكبر حتى تحظى باهتمام الأندية والجماهير.



- وفي وقت كان فيه معظم الاهتمام الإعلامي منصباً على كرة القدم، كنت أبحث عن المساحات الصحفية التي تمنح كرة السلة حقها من الحضور، ووجدت في صحيفة «عكاظ» دعماً وتعاوناً كبيرين، ولم يبخل الزملاء فيها بمنحي المساحات التي كنت أطمح إليها لخدمة هذه اللعبة.



- أعود إلى أساطير ونجوم كرة السلة في المدينة المنورة، وإلى فريق الهلال، أحد أعرق فرق الأحياء في المدينة، والذي مرّت عليه أجيال من اللاعبين، وارتدى شعاره عدد كبير من نجوم أُحد والأنصار، فكان مدرسة رياضية احتضنت المواهب وأسهمت في إثراء اللعبة.



- وقدّم الفريق مؤخراً مبادرة وفاء مميزة، تمثلت في تكريم نجوم كرة السلة في المدينة المنورة، ممن سطروا أسماءهم بحروف من ذهب في تاريخ اللعبة.



- بدأت الفكرة من رئيس الفريق، الزميل محمد المرواني، الذي بادر إلى حصر أسماء نجوم كرة السلة، من لاعبين ومشرفين وإداريين وإعلاميين وحكام، لتصل القائمة إلى 82 شخصية، شملهم التكريم في مبادرة ليست مستغربة على فريق عُرف بمبادراته المجتمعية وحرصه على الوفاء لأبناء المدينة.



- كان المشهد جميلاً ومؤثراً؛ فالنجوم الذين اجتمعوا في تلك المناسبة كانوا في قمة سعادتهم وهم يرون من يتذكر تاريخهم ويقدّر ما قدموه. استعادوا ذكرياتهم الجميلة، وتبادلوا الحكايات والمواقف التي صنعت أيامهم الرياضية، لكن تلك السعادة امتزجت بشيء من الحزن والأسى على واقع اللعبة في أنديتهم، سواء أُحد أم الأنصار.



- وتكررت التساؤلات بينهم: أين نحن اليوم من البطولات؟ ولماذا لم نحافظ على تلك المكتسبات والمنجزات؟ وكيف تراجع حضور أندية المدينة، التي كانت يوماً من أبرز معاقل كرة السلة السعودية؟



- إنها تساؤلات موجعة، تختصر حكاية طويلة من الإنجازات، وتفتح الباب أمام ضرورة مراجعة الواقع، والعمل على إعادة اللعبة إلى مكانتها التي تستحقها.



- هناك قصة جميلة مع كرة السلة في المدينة المنورة لم تنتهِ فصولها بعد؛ فكلما ذُكرت هذه اللعبة حضرت أندية المدينة ونجومها في الذاكرة، باعتبارها أحد أهم معاقل كرة السلة السعودية، ومنبعاً للنجوم والبطولات والإنجازات.



- ولعل أجمل ما في مبادرة فريق الهلال أنها لم تكتفِ بتكريم الأسماء، بل أعادت جمع القلوب، واستحضرت تاريخاً رياضياً يستحق أن يُروى للأجيال الجديدة.



- وقد حرصت إدارة الفريق على تكريم كل من شملتهم قائمة التكريم، ولم تغب عنها الأسماء المستحقة إلا لمن حالت ظروفه دون الحضور أو اعتذر عن المشاركة.



- كما كرّمت الإدارة الإعلاميين تحت اسم أستاذنا الفاضل، الإعلامي والصحفي الكبير خالد مرشد العوفي، صاحب العبارة والرواية الشهيرة «كلام للي يفهموه»، في لفتة تحمل الكثير من التقدير والوفاء لرجال الإعلام الذين رافقوا مسيرة اللعبة.



- شكراً من القلب لإدارة فريق الهلال، وشكراً لكل من أسهم في إنجاح هذه المبادرة: رجل الأعمال مدني الأحمدي، ورجل الأعمال الدكتور خالد دقل، على دعمهما المستمر للأعمال الخيرية والمبادرات المجتمعية في المدينة المنورة، والشكر موصول لرئيس فريق الهلال محمد المرواني، والدكتور عبدالسلام الأحمدي، والدكتور سامر أبو جامل، ورجل الأعمال وليد الأحمدي، ولكافة أعضاء فريق الهلال الذين قدموا نموذجاً رائعاً في الوفاء والتقدير والعمل المجتمعي.



- لقد أثبتم أن الرياضة ليست مجرد منافسات وبطولات، بل تاريخ من العلاقات الإنسانية، وذكريات لا تموت، ووفاء لرجال صنعوا المجد في زمنهم.



- فالنجوم قد يبتعدون عن الملاعب، لكن أسماءهم وإنجازاتهم تبقى حاضرة.. والوفاء الحقيقي أن نتذكر من صنعوا التاريخ، قبل أن تتحول ذكرياتهم إلى مجرد حكايات تُروى.