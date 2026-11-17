عبر التاريخ الإسلامي الطويل، لم يجرؤ على حرمة البيت العتيق إلا شقي لفظته الفطرة ولعنته الذاكرة، من أبرهة الذي عاد جيشه عصفاً مأكولاً، إلى القرامطة الذين سفكوا دم الحجيج عند الكعبة، وسنة التاريخ في هؤلاء واحدة لا تتبدل، كل من صوب نيرانه شطر مهبط الوحي لم يحاصر مكة، بل وقع بيده وثيقة هلاكه الأخلاقي والوجودي والسياسي، واليوم حين تبعث مليشيا الحوثي الإرهابية بمسيّراتها ومقذوفاتها اليائسة باتجاه مكة المكرمة والمدينة المنورة، فإنها لا تخطئ هدفاً، بل تختار نسباً، وتلتحق طوعاً بتلك السلالة الملعونة، معلنة على رؤوس الأشهاد أنها خنجر وظيفي مسموم، صنع ووجه لطعن الأمة الإسلامية في قبلتها.



من هذه الزاوية الفاصلة تحديداً، يكتسب البيان الصادر عن رئاسة الشؤون الدينية بالمسجد الحرام والمسجد النبوي باسم أئمة وخطباء وعلماء الحرمين الشريفين ثقله الاستثنائي، فعندما ينطق منبر الكعبة المشرّفة ومحراب الروضة الشريفة بكلمة سواء، فنحن لسنا أمام تعليق إعلامي يواكب حدثاً يومياً، بل أمام حجة شرعية دامغة تنطق بضمير أكثر من ملياري مسلم يولون وجوههم وقلوبهم خمس مرات كل يوم شطر هاتين المدينتين الطاهرتين، حجة تسمي الجريمة الحوثية باسمها بلا مواربة، عدوان سافر على حرمات الله، واستخفاف وقح بمشاعر المسلمين قاطبة، وإرهاب يستهدف البقاع التي حرم الله فيها الظلم والإلحاد وترويع القاصدين، ومن لم يسمع منبر الحرم اليوم فلن يسمع بعده شيئاً.



وحين يجزم رئيس الشؤون الدينية بالمسجد الحرام والمسجد النبوي الشيخ الدكتور عبدالرحمن بن عبدالعزيز السديس بأن الاعتداء الحوثي على البقاع المقدسة لا يقبل التبرير أو التهوين من خطورته، فإنه يصفع الباب في وجوه الأبواق الرمادية التي أنفقت سنوات في تجميل قبح هذه العصابة وتسويقها تحت لافتات سياسية مخادعة، فأي شعار بقي ليستر عورة جماعة تملأ الفضاء صراخاً بنصرة المقدسات، ثم تضبط إحداثيات طائراتها المفخخة على مكة المكرمة والمدينة المنورة، لتؤذي عباد الله الطائفين والمصلين الذين وفدوا التماساً للسكينة في جوار بيته الحرام ومسجد رسوله المصطفى، لقد سقط القناع الأخير، ومن يبرر لهذه الشرذمة الباغية بعد استهداف القبلة فهو شريكها لا محاميها.



وفي امتداد لهذا التأصيل الشرعي، يضع مساعد رئيس الشؤون الدينية بالمسجد النبوي وإمامه وخطيبه الشيخ الدكتور أحمد بن علي الحذيفي يدنا على بعدين متلازمين في هذه المواجهة، أولهما أن انتهاك حرمة المكان ومصادرة حق الزوار والمعتمرين في الطمأنينة يصطدمان جذرياً بمقاصد الشريعة الإسلامية التي أعلت من قدسية النفس البشرية وأمان الحرم، وثانيهما ضرورة التحصن بالوعي عبر أخذ المعلومة من منابعها الموثوقة ومحاصرة الشائعات المغرضة، ذلك أن المليشيا المهزومة عسكرياً تتبع كل مسيرة تتحطم في الجو بسرب من الأكاذيب الرقمية، تستجدي بالكذب ما عجزت عنه بالمقذوف، غير أن وعي المجتمع السعودي يدفن تلك الدعايات في مهدها.



أما لماذا يتكرر هذا الجنون الحوثي، فلأن المليشيا الوكيلة لا تملك من أمرها شيئاً، كيان مسلح منزوع القرار الوطني، لا يقيم اعتباراً لحرمة مسجد ولا لدم شعب، يدار عن بعد لخدمة مشروع إقليمي مأزوم، كلما ضاقت عليه الحلقات دفع بأدواته الرخيصة نحو الهروب إلى الأمام، غير أن هذا العبث يتحطم في كل مرة على حائط صد سعودي صلب يجمع حكمة الدولة العريقة إلى بأس القوة الرادعة، تتبخر الأهداف المعادية تحت قبضة دفاعاتنا الجوية، وتتواصل صفوف الطائفين والمصلين في ساحات الحرمين الشريفين في طمأنينة تامة لم تهتز لحظة واحدة.



نحن في حرب، وفي الحرب لا مكان للمنطقة الرمادية، عصابة ظلامية تصدّر الموت والخراب شطر أقدس البقاع، ودولة كبرى تسخر إمكاناتها البشرية والمادية على مدار الساعة لإعمار الحرمين الشريفين وخدمة قاصديهما وحراسة أجوائهما، وبين الاثنتين أطراف في العالم العربي والإسلامي والدولي تتراخى، بيانات خجولة، وصمت محسوب، وحياد بارد يمسك العصا من المنتصف، وهذا عار لا اسم له غير العار، فالصمت أو التلكؤ أمام استهداف مكة المكرمة والمدينة المنورة تواطؤ أخلاقي فاضح، والصرخة الشرعية التي أطلقها أئمة الحرمين الشريفين وخطباؤهما أسقطت آخر أعذار الهيئات العلمية والمؤسسات الدينية صنّاع القرار، فإما تجريم هذه المليشيا المارقة، ونزع كل غطاء سياسي أو إعلامي تتنفس من خلاله، ومحاسبة الرعاة الذين يزودونها بتقنيات القتل والتدمير، وإما خزي يكتبه التاريخ على كل من لم يغضب لقبلته.



ستبقى مكة المكرمة والمدينة المنورة عصيّتين على كل متطاول أو مغامر، فليست البقاع الطاهرة ساحة لرسائل الابتزاز الإقليمي ولا مسرحاً لتصفية الحسابات الخاسرة، إذ إن الحرمين الشريفين خط أحمر من نار، يحترق به من يقترب منه، تحرسه المملكة العربية السعودية بعقيدة راسخة ترى في الذود عن بيت الله ومسجد رسوله أسمى شرفها السيادي وقدرها التاريخي، بقيادة حازمة لا تساوم على ذرة من أمن الوطن وقدسية الحرمين، وقوات مسلحة يقظة تحيل أوهام المعتدين رماداً قبل أن تدنس أفق المقدسات، وشعب سعودي شامخ يقف خلف ولاة أمره بنياناً مرصوصاً، فحفظ الله مملكتنا الأبية وقيادتها الرشيدة، وأدام على بلادنا وعلى الحرمين الشريفين مهابة العز وبرد السكينة والطمأنينة.



نقطة آخر السطر



من ظن أن واجب السعودية ينتهي بإسقاط المسيرة، فقد منح من أطلقها حق المحاولة التالية.. والحرمان الشريفان أكرم على هذه البلاد من أن تترك أمنهما رهناً بمشيئة معتد، فقرار ردعه سعودي، والمملكة لا تستأذن أحداً في حماية بيت الله ومسجد رسوله.