تتجلى قيمة التحديث التشريعي في قدرته على تحويل الطموح الاقتصادي إلى حقوق واضحة، والتزامات منضبطة، وعلاقات مستقرة. وفي هذا الإطار، يأتي نظام المعاملات التجارية ليضيف خطوة مهمة إلى مسيرة تطوير الأنظمة في المملكة، ويعكس إدراكا عميقا بأن الاقتصاد المتنامي يحتاج إلى بنية قانونية تواكب حركته، وتحمي الثقة بين أطرافه، وتمنح المستثمر القدرة على تقدير آثار قراراته قبل اتخاذها.



وقد وافق مجلس الوزراء على النظام بتاريخ 16 جمادى الأولى 1448هـ، الموافق 27 أكتوبر 2026م، وصدر بالمرسوم الملكي رقم (م/132) وتاريخ 21 جمادى الأولى 1448هـ، الموافق 1 نوفمبر 2026م، ونشر في الجريدة الرسمية بتاريخ 3 جمادى الآخرة 1448هـ، الموافق 13 نوفمبر 2026م، على أن يبدأ العمل به بعد مضي مائة وثمانين يوما من نشره. ويضم مائتين وإحدى وسبعين مادة، ويحل عند نفاذه محل نظام المحكمة التجارية (النظام التجاري)، ونظام الأوراق التجارية، ونظام الدفاتر التجارية، في إطار يجمع أحكام الأعمال التجارية والتاجر والمتجر والعقود والأوراق التجارية.

وفي تقديري، فإن القيمة الأبرز لهذا البناء تتمثل في جمع القواعد التجارية الأساسية في إطار تشريعي متكامل يواكب النشاط التجاري في مراحله المختلفة؛ فالتاجر يدخل السوق، ويتعاقد، ويمنح الائتمان، ويوثق معاملاته، ويواجه مخاطر التنفيذ. وكلما اتضحت العلاقة بين هذه المراحل وأحكامها، أصبح اتخاذ القرار أكثر انضباطا، وتراجعت مساحة الخلاف الناشئ عن غموض الالتزامات أو اختلاف فهمها.

ومن أهم مفاتيح قراءة النظام مادته الرابعة؛ إذ تقرر حرية الأطراف في الاتفاق، ضمن حدود النظام العام والأحكام الآمرة، ثم ترتب الرجوع، عند غياب الاتفاق وفيما لم يرد بشأنه نص في النظام، إلى العرف والعادة التجارية، ثم أحكام نظام المعاملات المدنية، مع أولوية العرف التجاري الخاص على العام. وتحقق هذه الصياغة توازنا دقيقا بين استقرار القاعدة ومرونة التعامل؛ فهي تمنح المتعاقدين مساحة لتنظيم مصالحهم، وتحفظ للتجارة أعرافها، وتربطها بمرجعية مدنية تكمل أحكامها. كما تؤكد أهمية الصياغة المهنية للعقود، لأن وضوح الاتفاق يظل أول وسائل الوقاية من النزاع.

وتبرز أهمية النظام كذلك في تنظيم البيع التجاري، والبيع بالتوريد، والوكالة التجارية، والوساطة، ضمن وثيقة تشريعية واحدة. وهذه عقود تتصل مباشرة بالحركة اليومية للسوق، وتمتد آثارها من المنشآت الصغيرة إلى سلاسل الإمداد الكبرى. ومن ثم، فإن ضبطها قانونيا يساعد أطرافها على توزيع المخاطر، وتحديد المسؤوليات، وبناء علاقات قابلة للاستمرار. فالعقد المحكم يحمي الصفقة، ويهيئ لاستمرار التعاون بعد تنفيذها.

وفي حماية الائتمان، تقدم المادة الخامسة والعشرون معالجة للتصرف في المتجر بقصد الإضرار بالدائنين؛ فتجيز لهم اللجوء إلى القضاء، وتخول المحكمة، متى تبين لها قصد الإضرار بحقوقهم، اتخاذ تدابير تحفظية، والحكم بصورية التصرف أو بعدم سريانه في مواجهتهم، مع التعويض عند توافر مقتضاه. وتكشف هذه الحماية عن عناية بجوهر الثقة التجارية؛ إذ يفقد الائتمان قيمته متى أمكن الانتقاص من الضمان العام للدائنين بتصرفات تضر بحقوقهم. ومن شأن تفعيل هذه الأحكام دعم الاطمئنان إلى التعامل، والحد من توظيف الأشكال التعاقدية للإضرار بالغير.

ويمتد هذا التوجه إلى حماية المنافسة المشروعة، بإتاحة طلب وقف الأعمال الضارة أو منع الوشيك منها، والتعويض عند توافر مقتضاه، وإلى تنظيم السجلات المحاسبية وإمكان حفظها إلكترونيا، مع إسناد تحديد فئات التجار المستثناة من الاحتفاظ بها إلى لائحة السجلات المحاسبية، على نحو يراعي حجم المنشأة. وتلتقي هذه الأحكام عند غاية عملية واحدة: سوق تتوافر فيها الثقة، وتتناسب فيها المتطلبات مع واقع النشاط. فالشفافية المحاسبية تعين على معرفة الحقوق والالتزامات، وحماية المنافسة تكفل أن يكون التفوق ثمرة جودة العمل وكفاءته.

ومن الأحكام اللافتة السماح للصغير الذي أتم الخامسة عشرة بمزاولة العمل التجاري بإذن وليه أو وصيه، أو بإذن المحكمة عند امتناع وليه أو وصيه عن الإذن، ومعاملته في حدود ما أذن له فيه معاملة التاجر كامل الأهلية، مع حصر ضمان التزاماته والأموال التي تشملها التفليسة في أمواله المستثمرة في التجارة. وفي ذلك موازنة واعية بين تمكين المبادرة المبكرة وحماية صاحبها؛ فالموهبة تستحق فرصة للنمو في بيئة تعرف حدود المسؤولية وتضبط مخاطرها.

وتتيح المدة السابقة لنفاذ النظام فرصة للمنشآت والممارسين القانونيين لمراجعة العقود، وتحديث نماذج التعامل، ورفع الوعي بالالتزامات المقبلة. والاستثمار في هذه المرحلة يعزز الأثر العملي للتحديث؛ لأن جودة النصوص تؤتي ثمارها حين تتحول إلى ممارسة مؤسسية واعية، تبدأ عند التفاوض وتمتد إلى التنفيذ وتسوية الخلاف.

إن هذا التطور يستحق الإشادة بما يعبر عنه من عناية القيادة الرشيدة، بقيادة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز، وسمو ولي العهد رئيس مجلس الوزراء الأمير محمد بن سلمان، بتطوير البيئة النظامية الداعمة للتنمية. فوضوح الحقوق، وحماية الائتمان، واستقرار المعاملات، عناصر تدخل في صميم قوة الاقتصاد وجودة الحياة. ومن هنا تبرز أهمية مسيرة تحديث الأنظمة في المملكة: بناء مؤسسات وقواعد تمنح الطموح الوطني أسباب الاستمرار، وتمنح المتعاملين ثقة تستند إلى القانون