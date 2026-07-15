نفى مسؤول أمريكي تحديد أي موعد لعقد اجتماع بين الرئيس الأمريكي دونالد ترمب ورئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، وذلك على خلفية تقارير إعلامية إسرائيلية تحدثت عن احتمال توجه نتنياهو إلى العاصمة الأمريكية واشنطن مطلع الأسبوع المقبل.

وبحسب موقع تايمز أو إسرائيل، قال المسؤول إن أي لقاء بين ترمب ونتنياهو لم يُدرج على جدول الأعمال حتى الآن، دون تقديم تفاصيل إضافية بشأن إمكانية عقد اجتماع في وقت لاحق.

وجاء هذا التصريح بعد أن أفادت وسائل إعلام عبرية - بما في ذلك ، ما صرحت به مصادر لصحيفة يديعوت أحرونوت في وقت متأخر من أمس الثلاثاء -بأن نتنياهو يعتزم زيارة واشنطن خلال الأيام المقبلة، في خطوة أثارت تكهنات بشأن احتمال عقد محادثات مع الرئيس الأمريكي حول عدد من الملفات الإقليمية والسياسية.

ولم يصدر حتى الآن أي إعلان رسمي من مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي بشأن الزيارة أو برنامجها المحتمل.

وكان مكتب نتنياهو قد سعى لترتيب لقاء مع ترمب الأسبوع الماضي، بعد آخر لقاء بين المسؤولين في 11 فبراير الماضي في غرفة العمليات بالبيت الأبيض.

ومن ضمن أسباب رغبة نتيناهو في لقاء ترمب سريعا السعي لاستعادة الثقة التي تضررت منذ الحرب مع إيران، حيث تزايدت التصريحات من جانب الدائرة المقربة لترامب التي تشير إلى أن تقديرات نتنياهو كانت خاطئة.

