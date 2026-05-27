أعلن سفير خادم الحرمين الشريفين لدى اليمن المشرف العام على البرنامج السعوي لتنمية وإعمار اليمن محمد سعيد آل جابر، اليوم (الأربعاء)، صدور الموافقة الكريمة على تقديم دعم عاجل للحكومة اليمنية بـ150 مليون دولار كمشتقات نفطية لتشغيل محطات الكهرباء.



وكتب آل جابر على حسابه في «إكس»: «بتوجيه كريم من القيادة الرشيدة، وبمتابعة من وزير الدفاع الأمير خالد بن سلمان بن عبدالعزيز، صدرت الموافقة الكريمة على تقديم دعم عاجل للحكومة اليمنية الشقيقة بالمشتقات النفطية بقيمة 150 مليون دولار، عبر البرنامج السعودي لتنمية وإعمار اليمن».



وأوضح السفير آل جابر أن الهدف من الدعم تغطية احتياجات تشغيل محطات الكهرباء من الديزل والمازوت بمختلف المحافظات اليمنية.



ويأتي هذا الدعم امتداداً لنهج المملكة الراسخ في مساندة الشعب اليمني الشقيق، وتخفيف معاناته الإنسانية، لا سيما في ظل ارتفاع درجات الحرارة، بما يسهم في استقرار خدمات الكهرباء ودعم الأنشطة التجارية والخدمية المرتبطة بها، وتعزيز مقومات التنمية والاستقرار في اليمن.



يُذكر أن البرنامج السعودي لتنمية وإعمار اليمن قدّم منحاً للمشتقات النفطية شملت منحة في عام 2018 بقيمة 180 مليون دولار، وكذلك منحة في 2021 بقيمة 422 مليون دولار، إلى جانب منحة في 2022 بقيمة 200 مليون دولار، إضافة إلى منحة يناير الماضي والتي تبلغ تكلفتها 81.2 مليون دولار أمريكي.

من جهة أخرى، أعرب رئيس مجلس القيادة الرئاسي اليمني الدكتور رشاد العليمي عن شكره لقيادة المملكة العربية السعودية.

وكبت على حسابه في «إكس» : ‏«باسمي وإخواني أعضاء مجلس القيادة والحكومة، نتقدم بعظيم الشكر والتقدير للأشقاء في المملكة العربية السعودية، قيادة وحكومة وشعبا، على منحة المشتقات النفطية الجديدة الموجهة لتشغيل محطات الكهرباء، والتخفيف من معاناة شعبنا».

وأضاف العليمي: «‏يجسد هذا الدعم السخي مجددا موقف المملكة المشرف بقيادة أخي خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز وولي عهده رئيس مجلس الوزراء الأمير محمد بن سلمان، إلى جانب اليمن وشعبه، وقيادته السياسية، والتزامها القوي بدعم تطلعاته في الأمن والاستقرار والسلام والتنمية».