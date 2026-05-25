يُكتب التاريخ ليبقى للأجيال، وعندما نتحدث عن كرة القدم السعودية فلا بد أن يُذكر الهلال كأحد أكبر الأندية التي صنعت المجد والإنجازات عبر السنين، ففي عام 1977م حقق الهلال أول بطولة دوري في تاريخ المسابقة بعدما تفوق على الفرق المشاركة في النسخة الأولى التي ضمت 9 أندية، ومنذ ذلك الوقت بدأ الهلال كتابة تاريخه الكبير في البطولات السعودية.



الهلال لم يكن فريقًا عابرًا بل واصل حضوره القوي عامًا بعد عام حتى أصبح أكثر الأندية تحقيقًا للبطولات، وفي المواسم الأخيرة أثبت الزعيم قوته الكبيرة بعدما أنهى موسمه في دوري روشن السعودي بأرقام مميزة وانتصارات متتالية جعلته يقدم واحدًا من أفضل مواسمه التاريخية.



ورغم الإصابات والغيابات التي أثرت على الفريق خلال الموسم الماضي، إلا أن الهلال استطاع المحافظة على مستواه الفني بفضل قوة الفريق والبدلاء والصفقات التي دعمت صفوفه ليواصل المنافسة وتحقيق النتائج الإيجابية.



وقد ينسى البعض حجم ما حققه الهلال لكن لغة الأرقام دائمًا تنصف الكبار.. فالهلال يمتلك 91 بطولة وهو رقم يؤكد مكانته التاريخية وتفوقه على بقية الأندية السعودية.



ومع مرور السنوات يواصل الهلال صناعة المجد وإسعاد جماهيره الكبيرة من المحيط الى الخليج، مؤكدًا أن البطولات ليست مجرد أرقام بل تاريخ وهوية صنعها العمل والاستقرار وروح الانتصار، ليبقى الهلال دائمًا اسمًا حاضرًا في صدارة الكرة السعودية والآسيوية...