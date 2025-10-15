بلغ عدد الحوادث التي تعرّضت لها سيارات الإسعاف خلال ثلاث سنوات أكثر من 530 حادثاً، أغلبها بسبب ملاحقة سيارات الإسعاف في الطرق المزدحمة للاستفادة من فتح الطريق لها، مما يعني أن ظاهرة ملاحقة سيارات الإسعاف والطوارئ يجب أن تتوقف فوراً، وأن تكون هناك إجراءات أكثر فاعلية لردع ممارسيها، مثل التقاط الكاميرات الخلفية لسيارات الطوارئ أرقام لوحات المركبات المطاردة وتمريرها فوراً للمرور لتغريم أصحابها، بل وربما احتجاز مركباتهم لمدة محددة تغليظاً للعقوبة، فهناك أرواح على المحك وثقافة احترام للقانون يجب أن ترسخ بقوة النظام !الدكتور جلال العويسي، رئيس هيئة الهلال الأحمر، قال خلال استضافته في ديوانية الجمعية السعودية لكتّاب الرأي، أمس الأول، إن الهيئة تعمل على ألا يتجاوز زمن الاستجابة لحالات الطوارئ ثماني دقائق، وهي الفترة الذهبية لإنقاذ المصابين بأزمات توقف القلب، مشيراً إلى أن من يتلقّون اتصالات البلاغات مدرّبون بشكل جيد على تقديم الإرشادات الإسعافية لحين وصول المسعفين، وعرض عدداً من مقاطع التسجيلات الصوتية الحقيقية لحالات قام فيها مرحّلو البلاغات بإرشادات أسهمت في إنقاذ الأرواح !وأوضح الدكتور العويسي، أن مهمة سيارات وطواقم الإسعاف إنقاذ الأرواح، لذلك تُعطى الأولوية التامة في الاستجابة بحسب درجة الحالة، وهذا ربما ما يفسّر تفاوت زمن الاستجابة للبلاغات، ناهيك عن حقيقة أن سيارات الإسعاف ليست وسيلة توصيل أو نقل، بل وسيلة لإنقاذ الأرواح، وانشغال المسعفين بنقل مرضى لمواعيد مستشفياتهم قد يكون على حساب حالات أزمات قلبية أو نزف لا تحتمل تأخير معالجتها !وأشار أيضاً إلى أهمية تلقي أفراد المجتمع دورات الإسعافات الأولية، حيث تتيح الهيئة دورات مجانية للتدريب، كما شجّع المؤهّلين من الممارسين الطبيين والحاصلين على دورات الإسعافات الأولية على التسجيل في منصة «المستجيب»، التي تُشعر المتطوّع بالحاجة لخدماته الإسعافية في الأماكن العامة كالأسواق، حيث يتلقى رسالة بحكم قربه من موقع الحالة الإسعافية لحين وصول المسعفين !والحقيقة أن مستوى أداء الهلال الأحمر السعودي قد شهد تطوراً كبيراً في السنوات الأخيرة، وهذا يدل على تطور نموذج الإدارة وتحسين برامج التدريب والتأهيل لمواكبة رؤية السعودية الطموحة، حيث يستعد أسطول الإسعاف لانضمام 500 سيارة إسعاف مجهّزة بأعلى المواصفات الإسعافية !باختصار.. أبطال الهلال الأحمر السعودي مصدر فخر واعتزاز للمجتمع لدورهم الإنساني في إنقاذ الأرواح وتقديم المساعدة، ودعمهم واجب، سواء بالاستخدام الأمثل لخدماتهم أو باحترام مسارات سياراتهم في الطرق !