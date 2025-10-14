في عالم تتقاطع فيه الأفكار والاتجاهات، وتتنافس فيه المدن على صناعة حضورها وهويتها، لم تعد المعارض والمؤتمرات مناسبات تُقام وتنتهي بانطفاء الأضواء، بل أصبحت صناعة متكاملة تُبنى عليها اقتصادات، وتُصاغ من خلالها صورة الدول ومكانتها أمام العالم...لقد تغيّر المشهد كليًا؛ فبعد أن كانت المعارض وسيلة للترويج أو الإعلان، أصبحت اليوم منصات اقتصادية واستثمارية تجمع بين المعرفة والتقنية والإبداع، وتُسهم في خلق فرص العمل وتنشيط قطاعات حيوية مثل السياحة والضيافة والنقل والإعلان.تعتمد هذه الصناعة على منظومة متكاملة من الشركاء، لكل منهم دوره المحوري في نجاح التجربة؛ فالمنظم المحترف يصمم التجربة ويرسم تفاصيلها بدقة وابتكار، والمراكز المتخصصة توفر البنية التحتية والبيئة اللوجستية الملائمة، أما العارضون والرعاة فهم العمود الاستثماري الذي يمول ويشارك للوصول إلى جمهوره المستهدف.ويظل الزوار هم المحرك الأساسي الذي يمنح الحدث قيمته الحقيقية، لأنهم يصنعون الانطباع ويقيسون مدى النجاح. أما الجهات الحكومية، فهي الداعم الإستراتيجي الذي يرى في هذه المنظومة وسيلة لتحفيز النمو وتنويع مصادر الدخل وتوطين الصناعات والخدمات.إنها سلسلة مترابطة، غياب أي حلقة منها يعني خللًا في المنظومة بأكملها، فصناعة المعارض والمؤتمرات اليوم تمثل واحدًا من أسرع القطاعات نموًا حول العالم، إذ تشير تقارير الاتحاد الدولي لصناعة المعارض (UFI) إلى أن هذا القطاع يسهم بأكثر من 300 مليار دولار سنويًا في الناتج المحلي للدول ويوفر ملايين الوظائف المباشرة وغير المباشرة.وتشهد المدن السعودية الكبرى — الرياض وجدة والدمام — نهضة نوعية تتجاوز حدود العمران إلى عمق الإنسان والفكر؛ نهضة تكتب فصولها المملكة بثقة ورؤية تتسع لآفاق العالم.في قلب هذه المدن، تتشكل مراكز ومعارض متخصصة تحمل ملامح التحول الوطني، وتجسد طموح القيادة في أن تكون السعودية منصة عالمية للحراك الثقافي والاقتصادي، ومركز إشعاع يربط الشرق بالغرب، ويستقطب الفعاليات الدولية الكبرى التي تعكس مكانتها الرائدة في المنطقة.لقد أعادت رؤية المملكة 2030 تعريف مفهوم الصناعة نفسها، فمن خلال المعارض الافتراضية، وحلول الذكاء الاصطناعي، وتحليل سلوك الزوار، وإدارة التجارب التفاعلية، أصبحت الفعاليات في السعودية نموذجًا يُحتذى عالميًا يمزج بين التقنية والإنسان بين الفكر والإبداع، بين الأصالة والرؤية الحديثة.إنه مشهد حضاري متكامل في بلادنا الغالية، حيث تمتد الرؤية نحو السماء، وتغدو الفعاليات نبضًا للحياة والنماء، تُشيّد البنية، وتُستقطب العقول.هي نبض أمة تصنع من الحلم ازدهارًا، وتضيء الطريق للغد بخطى واثقة، لتؤكد أن المملكة وجهة مثالية تُصنع فيها الأحداث وتُستشرف منها ملامح المستقبل.