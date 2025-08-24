في البداية، لربما كان في جناح صغير، ومن فكرة بسيطة يقام معرض، ومع كل خطوة أولى تتفتح الآفاق وتتسع الرؤية، ومن مساحة محدودة تولد مسيرة تتحول إلى صناعة.فمن جناح صغير بدأت الحكاية، ومع كل زائر ولقاء تشكلت علاقات جديدة، ومع كل مشاركة تراكمت الخبرات، وتوسعت شبكة الشراكات، حتى أصبحت التجربة الأولى قاعدة انطلاق نحو مرحلة تنظيمية، نقلت العارض من المشاركة إلى القيادة، ومن العرض المحدود إلى الفعل المؤثر.أن هذه النقلة جاءت نتيجة وعي بمتطلبات السوق، وقدرة على تحويل الفجوات إلى فرص، والفكرة إلى صناعة متكاملة.ومع مرور الوقت، أُقيم أول معرض يحمل بصمة العارض، فتح أبوابًا اقتصادية جديدة، وخلق فرصًا للتبادل التجاري، وحقق قيمة مضافة للمشاركين، وأسهم في تنشيط قطاعات حيوية مثل السياحة والضيافة والخدمات اللوجستية، ومع كل نجاح، ارتفع مستوى الحضور، وتوسعت دائرة التأثير، وتحوّل المعرض إلى منصة تعزز الناتج المحلي، وتدعم توجه المملكة نحو تنويع مصادر الدخل.اليوم، يقف ذلك العارض وقد أصبح منظمًا رائدًا، تقام باسمه فعاليات كبرى، تجذب الاستثمارات المحلية والدولية، وتفتح أسواقًا جديدة أمام الشركات الناشئة والكبيرة، وتخلق فرص عمل، وتدعم القطاع الخاص ليكون شريكًا رئيسيًا في التنمية الوطنية، هذه المسيرة تنسجم مع رؤية المملكة 2030 التي جعلت من صناعة المعارض والمؤتمرات رافعة استراتيجية، ومحركًا مهمًا للنمو الاقتصادي، وجسرًا يربط بين المملكة والعالم في مجالات الاستثمار وسياحة الأعمال.من جناح صغير إلى صناعة متكاملة، ومن خطوة أولى إلى مشروع وطني، تتجلى الرسالة واضحة: أن الاقتصاد ينمو حين تتاح الفرصة للأفكار لتتحول إلى مشاريع، وحين تُمنح الطاقات المجال لتصنع أثرها، وحين يصبح الشغف الفردي جزءًا من الطموح الجماعي، إنها حكاية وطن يحتضن أبناءه، ويمنحهم المساحة ليحولوا أحلامهم إلى إنجازات، ويكتبوا قصصًا جديدة في سجل التنمية السعودية.ختامًا، يظل الوطن هو الحكاية الكبرى، هو الأرض التي تحتضن البداية وتمنحها المعنى، وهو الفضاء الذي تتسع فيه الأحلام وتتحول فيه الجهود الفردية إلى إنجازات جماعية فكل جناح صغير يكبر بين يديه، وكل فكرة بسيطة تنمو في رحابه، وكل شغف يجد فيه فرصة ومسارًا.وطننا الحبيب نسير معك في رحلتك، نكبر بنهضتك، نترك للأجيال القادمة وطنًا يليق بأحلامهم، حاضرًا في القلوب، عزيزًا في النفوس، عاليًا في السماوات، ونبراسًا ينير دروب المستقبل، ويرسم فخرنا واعتزازنا في كل خطوة.