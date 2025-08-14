يشهد الدوري السعودي لكرة القدم في صيف 2025 واحدة من أكثر فترات الانتقالات نشاطاً في تاريخه، حيث تواصل الأندية جذب الأسماء اللامعة وتعزيز صفوفها بلاعبين قادرين على رفع مستوى المنافسة محلياً وقارياً. هذا النشاط الكبير وضع الدوري السعودي على خريطة الميركاتو العالمي ليس فقط بحجم الصفقات، بل أيضاً بوتيرة الأحداث المثيرة خلف الكواليس.الأرقام تكشف إنفاقاً ضخماً يضع الأندية السعودية ضمن مصاف الدوريات العالمية الكبرى، بينما تظل الأحاديث الجانبية تدور حول اختلافات الجماهير بشأن لجان الاستقطاب والإدارات وآلية الصرف وتوزيع المداخيل وإعلان الميزانية لكل نادٍ.بين الشفافية والغموضأكبر إشكالية في الميركاتو الحالي ليست فقط في قيمة الصفقات، بل في غياب الشفافية، فالأندية تعلن أرقاماً عامة دون تفاصيل، والجماهير تبقى في حالة غموض بين وعود الإدارة وواقع الفريق، هذه الفجوة تولّد فقدان الثقة، وتجعل أي إخفاق في الموسم المقبل مادة جاهزة للنقد والهجوم.لذلك، إذا أرادت الأندية الحفاظ على ثقة جماهيرها فعليها أن توضح استراتيجيتها المالية بصدق، وأن تتعامل مع الميركاتو بعقلانية دون قتل الطموح، فالمشجع لا يطالب بمعجزة، لكنه يرفض أن يرى ناديه الغني يتصرف وكأنه فقير.أبرز الصفقات في الدوري السعوديالمفاجأة الكبرى كانت من نصيب الأندية الصاعدة، فالقادسية تصدّر القائمة بإنفاق بلغ 116.06 مليون يورو، أبرزها صفقة المهاجم الأرجنتيني ماتيّو ريتيغي.أما نادي نيوم، الذي أراهن عليه هذا الموسم، جاء ثانياً بـ 89.19 مليون يورو عبر مجموعة من التعاقدات النوعية لتعزيز مختلف المراكز.أما الأندية الكبرى فالهلال ضم المهاجم نونيز مقابل 53 مليون يورو، إضافة إلى تدعيمات أخرى لتعزيز القوة الهجومية.ونادي النصر تعاقد مع البرتغالي جواو فيليكس مقابل 30 مليون يورو في صفقة تمنح الفريق إضافة فنية وخبرة أوروبية.هذه الصفقات تؤكد أن الميركاتو السعودي لم يعد يقتصر على الأسماء فوق الثلاثين، بل بدأ يشمل لاعبين في ذروة عطائهم، وهو تطور مهم في استراتيجية التعاقدات.الجماهير وخلافات الدعمرغم الأرقام الضخمة تبقى الجماهير في حيرة عن سبب تعطل الخطط رغم توفر السيولة، بالإضافة إلى أن الأندية الكبرى أعربت عن استيائها لعدم حصولها على الحصص المتوقعة وسط اتهامات بعدم الدعم، فيما يردد المشجعون عند كل صفقة كبيرة «الله يخلي الريّس».موسم مليء بالتحدياتالصفقات المعلنة تشير إلى موسم قادم مليء بالمواجهات المثيرة، فالأندية الصاعدة تدخل بثقة وميزانيات قوية، بينما تعزّز الأندية الكبرى صفوفها؛ للحفاظ على مكانتها والمنافسة على جميع البطولات.نجح الدوري السعودي في أن يكون حديث الميركاتو العالمي من حيث الأرقام والأسماء، لكن استمرار النجاح يتطلب شفافية أكبر في إدارة الصفقات والميزانيات، وتوزيع الدعم بشكل استراتيجي بين الصفقات الكبيرة، وتطوير المواهب المحلية واختيار اللاعب الأنسب للنادي لا اللاعب المتاح فقط. فالإنفاق القياسي قد يجذب الأضواء، لكن النجاح الحقيقي سيقاس بما تحققه هذه الصفقات على أرض الملعب، وبقدرة الأندية على الاستدامة المالية والفنية في المواسم المقبلة.