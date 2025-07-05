- خرج الهلال من مونديال الأندية في أول بطولة عالمية تجمع أفضل أندية العالم، ومشاركتها تمت بناءً على فوزها ببطولات الأندية القارية، وتصنيفها قارياً في الأربع سنوات الأخيرة.- خرج الهلال من دوري الثمانية وانتهت قصته الجميل مع بطولة أندية العالم، بعد أن كاد أن يذهب بعيداً ويصل إلى نصف النهائي، والسؤال هنا هل كان خروج الهلال عادلاً من البطولة ؟ الحكم الهولندي داني ماكيلي رفض أن ينصف الهلال في أكثر من حالة داخل منطقة الجزاء ولم تتدخل تقنية الفار في أكثر من حالة واضحة.- خروج الهلال كشف حال التعصب الذي وصل له البعض، ورموا الهلال بحجارة التعصب بحجة البحث عن العدالة والإنصاف، وأن الهلال أخذ أكثر من غيره من الأندية في الدعم، وأن ما يحق للهلال لا يحق لغيره، تلك الحجارة تأتي من بعض المحسوبين على الرياضة، أفرحهم وأسعدهم سقوط ممثل الوطن حتى لا يصل بعيداً وأن لا يصل لرقم يصعب أن يحققه أي نادٍ آسيوي بعد ذلك.- الهلال كانت قصته جميلة في بطولة أندية العالم رغم خروجه من دوري الثمانية أمام أحد أبرز الأندية في أمريكا اللاتينية، جميع الفوارق بين الأندية السعودية والبرازيلية انتهت بعد أن كانت سابقاً لصالحها بمراحل، فبعد مشروع كرة القدم السعودية الذي أطلقه الأمير محمد بن سلمان الأندية السعودية تفوز على أبطال أوروبا، وأصبح الحلم حقيقة، بعد أن كان مجرد خيال أن نصل ونقارع ونفوز على كرة القدم الأوروبية والبرازيلية.- الهلال سفير الأندية السعودية بل سفير آسيا والعرب، وقدم لنا صورة جميلة لمشروع كرة القدم السعودية التي أصبحت محط أنظار العالم كله بعد الفوز على بطل أوروبا مانشستر سيتي.- التعصب الرياضي هو آفة الرياضة والذي يؤثر على جيل بأكمله، ومهم معالجة ودراسة هذه الظاهرة من الجهات المعنية ووضع حلول لها، حتى لا تؤثر على جيل بأكمله قد تؤثر عليه تلك الأحجار التي تأتي من بعض المحسوبين على الرياضة.- نعم أن أشجع جميع ممثلي الوطن في جميع المشاركات الدولية والقارية، وأنسى تماماً المنافسات الداخلية، لأن مشاركته خارجياً تمثلني وتمثل الوطن.- شكراً لاعبي للهلال. شكراً لرئيس الهلال ابن نافل، شكراً مدرب الهلال إنزاغي، حقاً نحن فخورون بكم.