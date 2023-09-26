• جميل أن نفتح قلوبنا قبل قنواتنا للأحبة لمشاركتنا مشروعنا الريادي في الرياضة الذي نعتبره مشروعهم، فهم «منّا وفينا».• سعدت كثيراً باتساع الدائرة تحليلاً وتعليقاً، فمشروعنا يستوعب.• في جانب التعليق كبرت القائمة بكبر الأسماء التي تم استقطابها، وما زال حبل الاستقطابات على الجرار.• طبعاً نملك المحتوى الذي يسهل المهمة، بل ويختصر علينا مشوار المفاوضات.• بقدر ما سعدنا بوجودهم بيننا، هم كذلك سعداء أن يكونوا جزءاً من هذا الحراك العالمي. ومع ذلك ينبغي أن يتعاطوا مع عتب أو غضب الجمهور والإعلام بروح رياضية، وألا يعتبروه استهدافاً أو شخصنة. فمثل ما تجدون من إشادات ستجدون ضعفها من الانتقادات، وهذا حال الرياضة في كل أنحاء العالم.• ومن باب الحرص ليس إلا؛ أتمنى منهم - وهم أساتذة - أن يراعوا مسألة التوازن في التعليق، فثمة من تخونه عباراته أحياناً وينسى أن هناك جمهوراً جاهزاً لالتقاط كل زلّة ومن ثم البناء عليها.(2)• غضب أصحابي النصراويون من رد فعل الأهلاويين على خلفية ما فعله الحكم البرازيلي بالأهلي، ولا أدري ما الذي سيحدث لو كان النصر هو المجني عليه.• استفدتم هذه المرة، وفي القريب العاجل ربما تكونون متضررين، وعندها أتمنى ألا أسمع منكم ما استكثرتموه على الأهلي.. «الجايات أكثر يا نصير البسطاء».(3)• يقول محمد الرطيان: لا تسمح لمخيلتك بأن تبتكر لك الأعداء الوهميين، وتنشغل بالحرب معهم!‏العدو الوهمي.. أخطر ألف مرة من العدو الحقيقي.(4)‏صفر صفر تسعة ستة ستة أرقامه‏ مفتاح خط الكرم والديرة الحية‏المجـد مهما كبر أو كَبْرت أحلامه‏ ما هو بـ لاقي بلد غيـر السعوديةعطا الله_فرحانخاتمةسؤال: من يختار الحكام الأجانب؟