نادي العلا، تذكروا هذا الاسم جيدا خلال السنوات القادمة.وقد يتواجد مستقبلًا في دوري روشن، وقد يتواجد في الدوري الممتاز لكرة السلة ويكون أحد فرسان كرة السلة.مؤشرات النجاح والصعود تؤكد أنه قادم بقوة للساحة الرياضية في مختلف الألعاب الرياضية.محافظة العلا التي شهدت قفزة وتنمية في مختلف النواحي والاتجاهات السياحية والتاريخية والتي تزخر بكثير من المكونات التي تجعلها أن تصبح ضمن أفضل المدن السياحية في العالم.والعمل الحالي في نادي العلا هو امتداد للعمل والنجاحات التي حققتها الهيئة الملكية للعلا برئاسة المهندس عمرو بن صالح المدني الرئيس التنفيذي للهيئة الملكية في العلا ونادي العلا.طرق ودروب النجاح هو الفكر والمال وهي أضلاع رئيسية ومهمه للنجاح، ونادي العلا يمتلك كل الأدوات والمقومات للوصول لمجموعة أهداف قد تتحق على مدى فترة غير قصيرة إذا استمر هذا العمل.تحقيق بطولة الدرجة الثانية لكرة السلة والصعود للأولى في فترة زمنية قصيرة وتحقيق بطولة منطقة المدينة المنورة للكرة الطائرة وتحقيقها 32 ميدالية في بطولة المناطق لألعاب القوى وحاليا يقدم مستويات جيدة لفريق كرة القدم في دوري الدرجة الثالثة، والفريق أصبح لديه قاعدة جماهيرية في المدينة المنورة بعد أن استقطب أفضل الخبرات الإدارية والرياضية، وتكليف الحارس الدولي السابق محمد خوجة مديرًا تنفيذيًا لفريق القدم، والتعاقد مع عدد من النجوم في مختلف الألعاب.وقد يسحب البساط بعد فترة وجيزة من أندية أحد والأنصار في ظل التخطيط والفكر والدعم المادي لكافة الألعاب الرياضية في النادي.