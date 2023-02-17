تتمتع الرياضة السعودية بمكانة عالية عند الشعب السعودي؛ خاصة رياضة كرة القدم حيث تحصد أعلى قدر من الشعبية ونشهد اليوم تطورًا ملحوظًا في كرة القدم واستقطاب أفضل لاعبي العالم مثل اللاعب العالمي كريستيانو رونالدو.. كما تستمر الكرة السعودية في حصد الأرقام الصعبة والمستحيلة على المستوى المحلي والعربي والعالمي وكعادتها تلفت انتباه عشاق رياضة كرة القدم.لذلك أرى بأن ملاعب كرة القدم أصبحت فرصة اقتصادية استثمارية تحتاج دعمها لتحويلها إلى مشاريع.. حيث تشهد ملاعبنا المهيأة حضور جماهير غفيرة من الشباب والعوائل يأتي بعضهم باكرًا قبل موعد المباراة وينتظر في الساحات الخارجية؛ فلماذا لا يتم دعم هذه الساحات بمشاريع ترفيهية وتسويقية كالمقاهي وغيرها، فمثلاً في مباراة النصر مع الوحدة في ملعب الملك عبدالعزيز بالشرائع بلغ عدد الحضور أكثر من 27 ألفًا من كافة الأعمار وقد امتلأ الملعب قبل الساعة الخامسة عصرًا أي قبل المباراة بأربع ساعات.. هذه الساعات الأربع لو كانت هناك مشاريع استثمارية مصاحبة للملعب لساهمت في الدعم الاقتصادي الرياضي؛ وهي فرصة لدعم مشاريع الأفراد من شباب الوطن.ومن جهة أخرى تعدّ الملاعب الرياضية بجماهيرها الغفيرة فرصة استثمارية لتمرير رسائل التوعية الفكرية والثقافية للفئة العمرية من الشباب، وكذلك رسائل توعوية أسرية تسهم في بناء الأسرة السعودية.ختامًا.. أرى أن ملاعبنا فرصة استثمارية ينبغي أن لا تمر مرور الكرام، والحكمة كل الحكمة في أن تتحول ملاعبنا إلى استثمار أمثل لخدمة الوطن رياضيًا واقتصاديًا وفكريًا وثقافيًا.