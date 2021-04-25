... يعيش الأهلي حراكا إيجابيا من أجل تصحيح الحاضر والاستعداد للمستقبل.....!!!... ولست حريصا على من سيأتي بقدر حرصي ماذا يملك وهل هو الأنسب ....!!!... الأهلي بحاجة إلى الاستقرار وهذا لن يتأتى إلا من خلال اختيار إدارة تجمع بين الخبرة والمال، وشريط أن يراعى في الاختيار التوافق بين الأعضاء والتخصص في إدارة النادي كل في مجاله.....!!... النادي أي ناد مجموعة إدارات في إدارة واحدة، ومن عمل في الأندية يدرك عن ماذا أتحدث....!... هناك جانب مهم من المعادلة الإدارية معني بكرة القدم التي لوحدها بحاجة إلى عمل كبير فيه المال قبل الإدارة مع أن هناك من يقول الإدارة قبل المال، وهذا الكلام (ماخوذ خيره).....!!!.... المال يا سادة يا كرام هو ما يحتاجه الأهلي في المرحلة الحالية والآتية من أجل تغيير مفيد في خارطة النادي ومسيرته المرتبكة...!.... في السنوات الأخيرة استُنزف الأهلي وتم العبث فيه بصورة تجعلني أسأل: هل هناك أمل في إعادة أموال الأهلي أو بعضها إلى صندوقه الذي هو أحوج ما يحتاج للمليون قبل العشرة مليون....!!!.... فاتورة عالية جداً جداً لكن نصفها ضاع بين صفقة وأخرى وسمسار وآخر، ولهذا ينبغي على الإدارة الجديدة أن تسلم هذا الملف للإدارة القانونية، فثمة أسرار لا بد أن تكشف وأموال لا بد أن ترد للنادي....!!... أيها القادم الجديد انتبه من أن تكرر ما وقع فيه السابقون، بل انتبه من الاستعجال في أخذ المشورة من ذاك وذاك فحولك كبار يجب أن تنصت لهم وتسمع منهم وترسم خارطة الطريق وفق فريق عمل متخصص يهمه نجاح الأهلي الذي هو في الأول والأخير نجاح لك.....!!!... نصيحة أيها القادم الجديد أن تتجنب الإعلام لمدة طويلة وركز على العمل، سيما وأن النادي يحتاج إلى تغيير في الأشخاص وفي السياسات، ولا أجافي الحقيقة إن قلت النادي بحاجة إلى تغيير جذري في كل مفاصله....!!!... هناك قنوات كانت تداوم في النادي ولم يجنِ من خلفها الأهلي إلا ما جناه زارع الريح من العاصفة..!!!.. يقول الدكتور غازي القصيبي، أخطاء الأصدقاء علينا أن نكتبها على الرمل ونسمح للريح أن تمحوها، أما جميلهم فعلينا أن ننقشه على الصخر ولا ننساه...!!... ومضة.... الصدق والصراحة، قد لا تُكسبك الكثير من الناس، لكن ستوفر لك أفضلهم رغم قلتهم..