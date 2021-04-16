قد يكون الانطباع الأكثر انتشارًا لدى المحترف الأجنبي في الملاعب السعودية عند رحيله هو ضعف الضوابط الاحترافية لاحتراف كرة القدم بالشكل الصحيح والسليم، وبعضهم يكون أكثر وضوحًا في هذا الجانب، ويصرّح بهذا الأمر بكلّ تجرّد: «المحترف الأجنبي يذهب للاحتراف في السعودية من أجل المال فقط»، وكثير من الشواهد تؤكد هذا التصور، وتجعله موضع نقاشٍ بشكلٍ موسّعٍ حتى نستقرّ على وضع حلولٍ لكي يصبح هذا الانطباع من الماضي، هذا إذا اقتنعنا بمثل هذا الانطباع وسلّمنا بأن شيئًا من هذا القبيل موجودٌ، وهو يشكل مشكلةً تحتاج لحل.في رأيي ولا أعلم هل هذا الأمر يُعمل به في لجنة الاحتراف في الاتحاد السعودي لكرة القدم أم لا؟، لكن من المهم أن أكتبه ولعلّه يصل للمعنيين بالأمر:لماذا لا يكون ضمن الأوراق التي يستوفيها المحترف الأجنبي للتسجيل في الدوري السعودي استبيانٌ أو تقريرٌ مفصّلٌ عن حياته الاحترافية قبل وصوله إلى السعودية: كيف كان يتدرب؟ وكم عدد ساعات التدريب وأوقاته؟ وما نوع الأكل؟ ومتى وقت الراحة؟ وكم عدد ساعات النوم؟وبعد رحيله يكون ملزمًا بكتابة تقريرٍ آخر عن فترة احترافه في السعودية، ثم بعد ذلك تقوم لجنة الاحتراف بمتابعة الأمر وعمل دراسةٍ عن رأي اللاعب المحترف قبل احترافه في السعودية وبعد احترافه، عندها ستكون الصورة أكثر وضوحًا لما نقوم به في هذا الجانب، وقد نصل إلى مرحلةٍ تتقلص فيها الأخطاء، وإلا بماذا نفسر حالة الاختلاف التي نلاحظها عند اللاعب الأجنبي بين السنة الأولى والسنة التالية من تواجده في المسابقات السعودية؟إن اللاعب الأجنبي حين يرحل من ملاعبنا تجده مختلفًا بدنيًّا تمامًا عن لحظة قدومه إلى السعودية، بدليل النسبة الأكبر من اللاعبين الذين تواجدوا في ملاعبنا من المحترفين لم يذهبوا بعد احترافهم في السعودية لأنديةٍ كبيرةٍ في دورياتٍ تتفوق في التصنيف على دورينا.لدينا خللٌ واضحٌ في هذا الجانب، وربما يرجع سببه في المقام الأول لثقافة اللاعب السعودي التي بدورها تنعكس على انضباطية اللاعب الأجنبي في كل جوانب الحياة، فالتغذية السيئة (المفاطيح) والسهر كلاهما سلوكٌ مهمٌّ، وعدم الاهتمام بهما سيترك تأثيرًا فنيًّا كبيرًا على اللاعب والفريق بشكل عام.إن المحترف الأجنبي يصنع الفارق في السنة الأولى فقط، لكن بعد موسمٍ يبدأ مؤشر ضعفه الذهني والبدني يظهر على مستواه داخل الملعب؛ بسبب الإهمال وعدم التقيد بالأسلوب الأمثل لحياة لاعب كرة القدم المحترف.رمضان كريم، وكل عام وأنتم بخير،،،