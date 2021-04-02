• سؤال فيه من علامات الاستفهام والعتب والتعجب ما يجعلني أضغط على زر الزناد لعل وعسى أن تلقى رصاصتي إجابة مَن يعرف لهذا الجميل مكاناً..!• تيسير الجاسم الذي أسأل عنه اليوم هو تيسير الذي إن غاب عن مسمعي صوته لم تغب عنه رسائلي ساعة.• من زمان يا صديقي أرى فيك اللاعب الواعي، والإنسان الوقور، بل كنت أراهن عليك أن تكون إدارياً أو مدرباً ناجحاً ومازال رهاني قائماً.• لا يذكر أيها الأهلاوي الراقي أساطير الأهلي إلا وتذكر أنت.• أسأل عنك حباً وشوقاً وأملاً أن أراك في الأهلي متسنماً دوراً قيادياً معنياً بكرة القدم، وإن لم يكن، فأرى فيك رئيس المستقبل لنادٍ كتبت من خلاله تاريخاً فيه الأرقام تضعك من الكباتنة الذهبيين في الأهلي.• مثل تيسير أيها الاهلاويون يجب أن لا ينسى وأن لا تنتهي مرحلته في الأهلي مع بداية اعتزاله، فتيسير يجب أن يستفاد منه اليوم وليس غداً.(2)• من فرّغ الأهلي من نجومه لن يعود للأهلي إن لم يكن برغبة الإدارة أي إدارة سيكون بأمر الجمهور الذي تبين له حقيقة من أحب الأهلي ومن عبث بالأهلي..!(3)• أحلم أن يأتي اليوم الذي أرى فيه كل من خانوا أماناتهم في أي نادٍ تحت طائلة التحقيق، فثمة يا نزاهة من ينتظر هذه اللحظة على أحر من الجمر وأنا أولهم..!(4)• ‏«النوايا الطيبة لن تضيع عند الله مهما أساء الآخرون الظن بها».