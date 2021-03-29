... قلنا كل شيء عن إدارة الأهلي وعن ما يجب أن يقال عن عملها.... تساءلنا عن غياب القوة الصامتة في الأهلي ووضعنا أمام غيابهم علامات تعب قبل علامات التعجب.... انتخينا من على كل المنابر في وزارة الرياضة أن تجد حلاً لناد (شاب الزمن فيه).... واليوم سأنتقل إلى الملعب نعم الملعب وأخاطب اللاعبين فقط بعيداً عن كل شيء وأتمنى أن يستوعبوا رسالتي التي هي لهم دون غيرهم.... رحل فلادان وسيأتي غيره ولا يعنيني إن أحدث تغييراً في صفوفكم فنياً أو لم يُحدث بقدر ما يعنيني أنتم ماذا لديكم لكي تقدموه للأهلي في هذه الفترة الصعبة من تاريخه.... لا نطالبكم بمقعد آسيوي ولا مركز متقدم بقدر ما نطالبكم بضرورة صيانة تاريخ الأهلي.... هزائمكم الماضية كانت فضيحة أنتم أبطالها ونزولكم من القمة إلى السابع وصمة عار في جبين كل لاعب منكم.... انسوا خلافكم مع الرئيس وغياب الحوافز وتذكروا الأهلي الذي له دين عليكم.... نعم تذكروا ماذا قدم لكم وماذا قدمتم له وانسوا كل شيء في سبيل أن تغيروا ما هو عليه وضع الأهلي في سلم الترتيب.... قاتلوا.. ضحوا.. أعيدوا صياغة روح القميص الأخضر وتذكروا أن وراءكم جمهورا أنهكته هزائمكم وأنهكه وضع ناد لم يعتد على هذه الهزائم.... أتحدث وأنا أثق أنكم تملكون إمكانات عالية وروحاً إن حضرت ستغطي على كل النواقص.... ياعويس اصرخ فيهم وقل الأهلي لا يستاهل منا كل ما يحدث له.... بلغهم يا غريب أن المرحلة القادمة يا نكون فيها أو لا نكون.... أما السومة فلا نريد منه أكثر من أن يعود للتسجيل وأن يخرج من العصبية التي هو عليها بسبب تردي النتائج.... أثق فيكم أنكم تملكون التغيير وأثق فيكم بأنكم كبار يعون معنى (تكفون) المشتقة من تكفى اللي تهز الرجاجيل.... عيب بحقكم أن يتم تسحيبكم من لاعبين لا يملكون مجتمعين ربع عقد لاعب منكم وعيب أكثر أن نراكم عقب ذاك التسحيب عبر سناباتكم أو سنابات أصحابكم توزعون الابتسامات.... فهل وصلت الرسالة ؟... أخيراً؛ لتعش الحياة: خذ من المسنين عقولهم.. ومن الأطفال قلوبهم.. ومن العظماء هيبتهم.. ومن الفقراء صبرهم.