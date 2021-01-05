• في الأهلي خلل كبير وفراغ كبير يتجاوز في حجمه إقالة مدرب وتسريح لاعبين واجتهاد إدارة.• الأهلي الذي أعرفه مثلما أعرف الجهات الأصلية ليس بحاجة مطاردة وهم تحكيم ضدنا أو اتحاد لا يعيرنا اهتماما بقدر ما هو بحاجة إلى أن يعيش الواقع كما هو وأن ينسى حياة الرفاهية التي كان يعيشها.• الأهلي أشبه بمن كان يعيش في قصر فخم ووجد نفسه في شقة متواضعة وعليه ينبغي أن نقنعه أن هذا واقعه ويجب أن يتكيف معه.• كان اللاعب أو الإداري أو المدرب حينما يقصر يعرف أن هناك من يحاسبه وهناك من يعيده إلى جادة الصواب، أما اليوم فبات الأمر سيان إن فاز أو خسر لن يجد من يقول له «أُف».• ولا أقول ذلك تقليلاً من إدارة أو ما حولها بقدر ما أشخص واقعا ينبغي أن نضعه نصب عيني كل أهلاوي.• الإدارات التي تعاقبت على الأهلي قبل السنوات الثلاث أو الأربع الأخيرة كانت تنفيذية فقط والقرار دائماً بيد الكبير هو من يدعم ويخطط ويناقش ويحل المشاكل ويصحح أي مسار.• يستقيل رئيس ويأتي آخر ويذهب مدرب ويتعاقد مع آخر دون أن يشعر أحد كيف حدث هذا وعليه وجب أن يفكر المشجع الأهلاوي ملياً في هذا الفراغ ومن خلاله يدرك أن التعايش مع الوضع الحالي يحتاج وقتا.• انظروا للهلال والنصر من يقف خلف الإدارة ومن يدفع ومن يتخذ القرار.• ثمة أهلاويون لا يريدون أبداً عودة أي كبير للأهلي؛ لأن هذا يضر بمصالحهم بدليل أنهم وقفوا جماعات وأفرادا ضد الأمير منصور بن مشعل حتى غادر وترك لهم الملعب مفتوحا يواصلون الركض فيه والمهم ليس الأهلي بل توسيع دائرة السمسرة وكل صفعة -وليس صفقة- لها ثمن.• أكثر من لاعب سينتقل بذات الطريقة التي انتقل بها عبدالفتاح عسيري، فمسألة العرض والطلب بدأت وأتمنى هذه المرة أن نجد من يوقف هذا العبث الذي تعبت وأنا أتحدث عنه ولكن لا حياة لمن تنادي.• لا تهمني خسارة مباراة أو كسب أخرى بقدر ما يهمني حماية النادي ومكتسبات النادي ممن يبحثون عن نصيبهم من الغلة سواء من خلال صفقة انتقال لاعب أو جلب آخر والشراكة ممتدة بين عدة أسماء.• احموا الأهلي يا إدارة الأهلي من بعض الأهلاويين أو أنكم ستدفعون الثمن من مدرج لا يرحم وإعلام لن يجامل على حساب الأهلي.• هل أدركتم يا جماهير الأهلي حقيقة أهلاويين كان الأمير منصور بن مشعل مسببا لهم الرعب والخوف؟• وهل أدركتم الآن وبعد رحيله ماذا يفعلون وماذا يخططون له؟• اليوم أشير إلى حقيقة إدارة تحاول أن تسدد وتقارب لكنها في النهاية بسبب صمتها على تجاوزات السماسرة ستدفع الثمن وهذا ما قلته غير مرة للرئيس وطارق كيال وأكرره اليوم من أجل الأهلي فقط.• ولكي تفهم الجهات المعنية هذه الرسالة أتحدث هنا عن مراحل وأسماء وإدارات وآخرين تعرفهم إدارة الأهلي مسيطرين على شارع تم وسمه بـ«حصتي كم».• قريباً سأحدثكم عن صفقات كلفت الأهلي ملايين وغادرته بثمن راح لجيوب شبكة «حصتي كم».